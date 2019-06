Finisce ai quarti sogno Italia | Olanda vince 2-0

Mondiali - ai quarti Finisce il sogno delle azzurre battute 2-0 dall’Olanda - Olanda-Italia - sfida in Francia per la semifinale e per Tokyo 2020 - Il Video : È stato un bellissimo sogno e ci hanno svegliato. L'Italia esce dai Mondiali ai quarti di finale battuta 2 a 0 dall'Olanda, campiome europeo. Ma in ogni caso, si...

Mondiali femminili 2019 : Finisce il sogno dell’Italia - le azzurre battute due a zero dall’Olanda ai quarti : Italia fuori dal mondialeItalia fuori dal mondialeItalia fuori dal mondialeLa prima cosa che viene da dire è: «Grazie comunque. Siete state bravissime». L’Italia esce dai Mondiali di calcio femminili battuta 2 a 0 dall’Olanda ai quarti di finale. Già arrivare fino qui è stato andare molto oltre quanto ci si attendeva. L’obiettivo minimo era superare il girone. Le ragazze di Milena Bertolini lo hanno fatto da prime e hanno superato anche gli ...