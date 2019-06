Filippo Anelli Ordine dei medici | Il Ministero fermi la dieta di Panzironi

huffingtonpost

(Di domenica 30 giugno 2019) Dottor, secondo indiscrezioni, daldella salute potrebbe arrivare l’altolà al regime alimentare “Life120” di. Auspica questo intervento?“Sì. Perché larappresenta uno strumento di cura da parte dei. E noi siamo preoccupati che tale strumento venga utilizzato in maniera impropria al punto da rappresentare esercizio abusivo della professione. Per questo abbiamo chiesto ai carabinieri dei Nas di accertare se ciò dovesse verificarsi anche in questo caso”.insiste sulla preoccupazione per il metodo “Life120” - prima di tutto un regime alimentare a scarso contenuto di carboidrati basato su integratori alimentari - ideato dal giornalista Adrianoe celebrato oggi in un evento che ha visto la partecipazione di migliaia di persone arrivate al Palasport di ...

