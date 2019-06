Fermo | carabinieri accoltellato alla schiena | arrestato 46enne

blogo

(Di domenica 30 giugno 2019) Un carabiniere di 59 anni, brigadiere in servizio a Montegranaro, in provincia di, è statoieri sera durante un intervento per ubriachezza molesta. La pattuglia era stata allertata quando un cittadino marocchino di 46 anni, regolare in Italia, aveva iniziato ad infastidire i clienti di un locale.Le forze dell'ordine sono state allertate intorno alle 23, ma ilha reagito nel peggiore dei modi. Armato di coltello, l'uomo ha colpitoil militare, sfiorando un polmone e provocando un versamento ematico. Immediati i soccorsi e il trasporto in ospedale adel 59enne, ora in prognosi riservata e non in pericolo di vita.L'aggressore è stato subito bloccato econ l'accusa di tentato omicidio, lesioni e porto abusivo di armi. Roma, poliziottoa Tor Bella Monaca: è grave Un ...

