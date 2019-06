“Faccia da tr***” Elisabetta Gregoraci | massacrata per la foto con il figlio

caffeinamagazine

(Di domenica 30 giugno 2019)vittima degli hater sui social. L’ex moglie di Fabio Briatore ha postato unsu Instagram insieme alNathan Falco. I commenti, sotto i post Instagram di, piovono copiosi come sempre, ma – questa volta – si legge un appunto da parte di una donna che, a dire il vero, non ci va tanto leggera., nello scatto con il, accenna una linguaccia all’obiettivo, mentre Nathan – un po’ più serio – sta un passo dietro la mamma, fissando lo smartphone. “Selfie con la mamma. Io &Te”, scrive la conduttrice corredando la didascalia con un cuore rosso, simbolo del sentimento tra genitore e: “L’amore in una”, è il riassunto più eloquente dello scatto. “Ho dovuto mettere gli occhiali da sole tanto la luce che emanavi. Abbagliante bellezza”, è solo una delle tante dimostrazioni di affetto nei confronti di ...