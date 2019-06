F1 | vittoria a Verstappen ma sotto investigazione  «Primo Leclerc» | è un fake

corriere

(Di domenica 30 giugno 2019) L’olandese della Red Bull s’impone con una clamorosa rimonta che si completa a due giri dalla fine. Terzo Bottas, quarto Vettel, quinto Hamilton

