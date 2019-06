F1 | vittoria a Verstappen Ma è sotto investigazione il sorpasso su Leclerc

F.1 - GP d'Austria<br> - Verstappen penalizzato - la vittoria è di Leclerc : Finale al cardiopalma a Spielberg: Max Verstappen ha tagliato per primo il traguardo della gara di casa al Red Bull Ring, ma l'olandese è finito sotto inchiesta per essere arrivato al contatto con la Ferrari di Leclerc nel corso del penultimo giro, quando ha sferrato l'attacco decisivo che lo aveva portato alla vittoria. L'episodioha tenuto tutti sulle spine per qualche ora, fino alla sentenza finale dei giudici di gara: 5 secondi di penalità ...

F1 - GP Austria 2019 : vittoria di Verstappen sub-judice - cosa rischia l’olandese? Leclerc spera - alle 18.00 verranno interrogati dai commissari : La vittoria di Max Verstappen nel GP d’Austria 2019 è sub-judice, il sorpasso che l’olandese ha operato su Charles Leclerc a tre giri dal termine è finito under-investigation. Il pilota della Ferrari si trovava al comando della gara quando mancavano una dozzina di chilometri al traguardo, il suo avversario ha preso l’interno in curva 1 e ha poi spinto il monegasco all’esterno. I due si sono anche toccati con le ruote ...

Max Verstappen F1 - GP Austria 2019 : “Che vittoria. Il sorpasso su Leclerc? Se non ci lasciano gareggiare devono chiudere la F1” : Max Verstappen ha vinto il GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1 che si è corsa a Spielberg. Il pilota della Red Bull, scattato dalla seconda piazzola, si è reso protagonista di una brutta partenza ma poi pian piano ha ricostruito la sua gara e ha operato il sorpasso decisivo a tre giri dal termine, con una manovra su Charles Leclerc che è finita sotto inchiesta. L’olandese ha raccontato la sua gara nelle consuete dichiarazioni ...

