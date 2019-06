Evasione fiscale | la lotta è impari | nel 2018 ' buco' da 95 miliardi di euro

Ubs - la banca svizzera verserà all’Italia 111 - 5 milioni di euro : “Evasione fiscale” : La principale banca svizzera, la Ubs, verserà al Fisco 111,5 milioni di euro per chiudere un contenzioso fiscale con risvolti penali. A scriverlo è Il Sole 24 Ore. L’indagine era partita a seguito dell’attività di controllo svolta dall’Agenzia delle Entrate che ha portato la procura di Milano a indagare anche su altre 219 banche per evasione fiscale. Nei primi casi conclusi sulle banche sospettate di aver nascosto soldi al ...

Evasione fiscale - Ubs paga al Fisco 111 milioni. Scoperto manuale anti-Gdf : C'era anche un manuale segreto che illustrava ai gestori patrimoniali di Ubs le precauzioni da adottare quando, senza esserne autorizzati, venivano in Italia per incontrare i clienti che investivano...

Vittorio Feltri picchia duro sull'Evasione fiscale : "Concetti a portata di deficiente - ma non dei burocrati" : Il governo cade o non cade? È la domanda che molti, quasi tutti si pongono, dandosi risposte a capocchia senza conoscere i segreti pulcinelleschi della politica. Salvini continua a ripetere che non vuole rompere l' alleanza con i grillini, i grillini gli fanno eco: andiamo avanti a collaborare. Prop

Rilanciare l’istruzione mediante il recupero dell’Evasione fiscale : Il male endemico che affligge la scuola è costituito dalla mancanza di risorse per finanziare i piani di investimento volti ad avviare un piano straordinario di assunzioni per i docenti precari. Abbiamo letto spesso che il settore istruzione era sempre stato considerato la Cenerentola da tutti i governi degli ultimi vent’anni. La politica non aveva mai puntato con decisione su questo settore ritenendolo poco strategico. La motivazione di ...

Neymar - nuovi guai in Brasile : sequestrati 36 beni immobili per Evasione fiscale : L’anno nero di Neymar continua. Dopo la denuncia per stupro da parte della modella Najila Trindade, quella per aver diffuso sui social immagini intime della donna, l’infortunio che gli ha impedito di giocare la Coppa America e il fatto che al Paris Saint-Germain non sia ritenuto più intoccabile, ora c’è il sequestro di 36 beni […] L'articolo Neymar, nuovi guai in Brasile: sequestrati 36 beni immobili per evasione fiscale ...

Neymar nuovamente nella bufera - non c’è pace per il brasiliano : accusato di Evasione fiscale : Neymar di nuovo nella bufera: arriva una pesante accusa di evasione fiscale per il calciatore brasiliano Non c’è pace per Neymar: dopo l’accusa di stupro e l’infortunio che lo ha costretto a saltare la Coppa America, per il brasiliano è finito nuovamente nella bufera e dovrà fare i conti con la giustizia. Neymar, secondo il quotidiano “Folha” sarebbe accusato di evasione fiscale. Sembra infatti che sarebbe ...

Milano : sequestrati beni per 10 mln a imprenditore per Evasione fiscale : I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno proceduto al sequestro di beni immobili e attività finanziaria

Tasse - Landini : “Bisogna combattere Evasione fiscale. Con digitale puoi controllare tutto ma serve volontà politica” : “Il problema non sono i minibot, serve fare un piano straordinario di investimenti pubblici e combattere l’evasione fiscale. Altri diversivi rischiano di non servire a nulla. Oggi con l’era digitale puoi controllare tutto, quindi combattere l’evasione fiscale è una questione di volontà politica. La tassa piatta è una presa in giro per chi paga le Tasse. Il principio deve essere che chi più ha più contribuisce”. lo ...

Travaglio : “Su Evasione fiscale varrebbe la pena far cadere un governo. È una questione sostanziale” : “I 5 Stelle, come minimo, dovrebbero chiedere alla Lega di far abbassare la soglia del contante, come richiesto dalla Ue. Hanno giustamente combattuto Renzi quando la portò da 1000 a 3mila euro e adesso dovrebbero riportarla a 1000 euro, dove l’aveva portata Monti, che non è un pericoloso sovversivo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, durante Otto e Mezzo (La7). ...

St3pNy : la verità sull’Evasione fiscale dello YouTuber [Video]. Chi sono i nuovi influencer del video? : Di sicuro il boom mediatico che sta avendo in questi giorni St3pNy non ha eguali, nonostante il suo già altissimo numero di follower e di visite ai suoi video già sufficientemente alti da far girare la testa. Lui Stefano Lepri, professione “YouTuber” con i suoi 25 anni e un mestiere appena nato che trova difficoltà anche ad essere regolamentato. “Io ho sempre pagato le tasse in buona fede, altrimenti sarei alle Cayman in ...

St3pny Evasione fiscale - chi è lo youtuber che ha evaso le tasse : St3pny evasione fiscale, chi è lo youtuber che ha evaso le tasse St3pny, al secolo Stefano Lepri, è un famoso youtuber di 23 anni: sono 4 milioni gli iscritti al suo canale, più di due milioni i follower del suo account Instagram. La Guardia di Finanza lo accusa di non aver versato l’Iva per oltre 400mila euro e di non aver dichiarato più di 600mila euro di ricavi in 5 anni, dal 2013 al 2018. St3pny evasione fiscale: “ho pagato le tasse ...

Evasione fiscale - lo youtuber St3pny nel mirino della Guardia di Finanza : Prima o poi doveva accadere: nel mirino della Guardia di Finanza sono finiti i cosiddetti “professionisti” del web. Si tratta di tutti quei giovani che, utilizzando una webcam o uno smartphone e dando libero sfogo alla creatività, sono riusciti ad inventarsi un lavoro redditizio: così, in questo periodo, le Fiamme Gialle stanno sottoponendo a controlli numerosi youtuber ed influencer di Instagram. Il primo a finire nella rete dai militari del ...

Evasione fiscale : badanti nel mirino della Guardia di Finanza per redditi non dichiarati : badanti nel mirino del Fisco Italiano. Ormai la cronaca di tutti i giorni abbonda di notizie del genere, che riportano casi di lavoratori colpevoli di Evasione fiscale. Da Cecina a Orvieto, dalla Toscana all'Umbria, numerose operazioni della Guardia di Finanza e degli ispettori dell’Agenzia delle Entrate hanno stanato conclamate evasioni fiscali da parte di cittadini stranieri che svolgono una delle attività del settore lavoro domestico. ...