Europeo Under 21 | la Spagna si prende il quinto titolo della sua storia | battuta in

(Di domenica 30 giugno 2019) Le ‘Furie Rosse’ vincono l’21, battendo in finale la Germania con il punteggio di 2-1: in gol anche Fabian Ruiz Laè campione d’Europa21, le ‘Furie Rosse’ stendono in finale la Germania e festeggiano così ilpropria. Paola Garbuio/LaPresse Match a senso unico a Udine, con gli spagnoli che passano in vantaggio con Fabian Ruiz, abile a battere il portiere avversario con un preciso sinistro a giro dai 20 metri. La Germania prova a reagire, ma subisce il raddoppio al 69° minuto ad opera di Olmo, che ribadisce in rete una corta respinta di Nubel. Il sigillo di Amiri a due minuti dalla fine permette alla Germania di accorciare le distanze, senza però impensierire la, che torna a vincere ildopo sei anni (1986, 1998, 2011, 2013 e 2019) raggiungendo in testa ...

