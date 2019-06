Europei basket femminile 2019 | il tabellone verso la finale | calendario | programma | date

Basket femminile - Europei 2019 : Italia-Russia agli ottavi di finale. Date - programma - orari e tv : L’Italia di Basket femminile da qualche minuto conosce il nome della prossima avversaria agli Europei: agli ottavi di finale le azzurre, oggi vittoriose contro la Slovenia, e seconde nel Girone C, affronteranno la Russia, terza nel Girone D ed oggi vincente contro la Bielorussia. Italia-Russia, ottavo di finale degli Europei di Basket femminile si giocherà martedì 2 luglio, con orario da definire. Il match sarà visibile in diretta tv su ...

Basket femminile - Europei 2019 : l’Italia domina con la Slovenia e chiude seconda nel girone : L’Italia cancella la brutta partita contro l’Ungheria e si riscatta nella terza giornata degli Europei di Basket femminile, superando la Slovenia per 75-57. Una bella prestazione delle azzurre, che chiudono al secondo posto il girone ed ora affronteranno la Russia negli ottavi di finale. Miglior marcatrice per l’Italia una Francesca Dotto da 18 punti. Grande prova anche di Martina Crippa, che chiude con 15 punti e soprattutto ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 75-57 - le azzurre seconde nel girone - sarà scontro con la Russia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE per quanto riguarda la partita odierna: un saluto a tutti i lettori di OA Sport e appuntamento a tra due giorni, con orario ancora da definire! TOP SCORER – ITALIA: F. Dotto 18; SLOVENIA: Baric 15 L’ITALIA C’E’! Vittoria 75-57 sulla Slovenia, molto convincente, e martedì ci sarà il barrage in forma di ottavo di finale contro la ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 56-43 - le azzurre volano via con una grande Martina Crippa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gran rimbalzo in attacco di Andrè che guadagna subito un altro giro ai tiri liberi TOP SCORER – ITALIA: Crippa 12; SLOVENIA: Baric, Evans 11 Ed il terzo quarto finisce così! 56-43 2/2 Romeo sul terzo fallo di Rupnik Mette l’acceleratore Romeo, va in penetrazione, trova il fallo e due liberi a 2″3 dalla penultima sirena 54-43 1/2 Friskovec Secondo fallo di Crippa, che manda in ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 36-32 - azzurre avanti all’intervallo - bene Andrè e Crippa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – ITALIA: Andrè 9; SLOVENIA: Baric, Evans, Jakovina 7 Baric cerca la penetrazione, ma non va: finisce la prima metà di questa partita con l’Italia avanti 36-32 36-32 Baric dalla rimessa per Oblak, sono due facili per la Slovenia Time out chiamato dalla Slovenia con poco più di un minuto da giocare prima dello scoccare della metà gara 36-30 ZANDALASINI CON LA LINEA DI ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 28-25 - azzurre avanti a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-25 2/2 Romeo Cerca di prendere la linea di penetrazione Romeo, trova il fallo di Evans e i liberi, una sua specialità 28-25 E ancora Sottana a segno! 26-25 2/2 Friskovec Fallo di Crippa al limite dei 24 mentre cercava di bloccare la linea di fondo a Friskovec, che va in lunetta perché stava tirando Fallo normale, con cui comunque la Slovenia esaurisce il bonus. 7’26” ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 18-21 - azzurre con 9 punti di Olbis Andrè : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E anche Martina Crippa si prende l’antisportivo, proprio di Gorsic! 21-23 Segna dal mezzo angolo Gorsic 21-21 LA BOMBA DI MARTINA CRIPPA! Parità! Inizia il secondo quarto TOP SCORER – ITALIA: Andrè 9; SLOVENIA: Baric 7 Le ultime due conclusioni di entrambe le squadre non vanno a segno, finisce il primo quarto con la Slovenia avanti per 18-21 18-21 2/2 Evans Penna prova a fermare ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 9-9 - equilibrio a metà primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-14 2/2 Baric Penna evita che Baric realizzi un gioco da tre punti su contropiede da palla persa, ma comunque la manda in lunetta 11-12 Piazzato dalla media di Jakovina 11-10 ANCORA OLBIS ANDRE’! 9-10 1/2 Evans Fallo di Andrè su Evans, sono due liberi per la lunga americana 9-9 1/2 Francesca Dotto Confermato l’antisportivo Gran rubata di Penna, poi Francesca Dotto subisce il ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europei 2019 : Italia a Debrecen con le donne - gli uomini mancano di un soffio il pass : Finisce in chiaroscuro l’esperienza dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei di Basket 3×3, che si terranno a Debrecen (30 agosto-1 settembre). L’Italia, a Riga (Lettonia), riesce infatti a portare alla manifestazione continentale la squadra femminile, ma con quella maschile riesce soltanto a sfiorare, mancandolo davvero di poco, l’obiettivo conclusivo. TORNEO MASCHILE Al mattino, l’Italia deve completare ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : in palio il secondo posto nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Slovenia – Italia-Turchia – Italia-Ungheria – La prima giornata – La seconda giornata – Le azzurre Buon pomeriggio, e nuovamente benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, terzo incontro del girone C degli Europei di basket femminile in corso di svolgimento in Serbia e Lettonia (il girone azzurro si gioca a Nis, in Serbia). Questa ...

Europei basket femminile 2019 : l’Italia cerca la vittoria contro la Slovenia per chiudere bene il girone : Dopo la brutta sconfitta contro l’Ungheria, per l’Italia, già qualificata alla fase a eliminazione diretta degli Europei femminili 2019, è l’ora dell’ultima partita del girone C contro la Slovenia, che si giocherà stasera a Nis alle 18.30. La cronaca di Italia-Ungheria – Il programma di Italia-Slovenia Le nostre avversarie alla vigilia sembravano abbastanza abbordabili, dato che i precedenti confronti sono favorevoli alle azzurre, ma le ...

Italia-Slovenia basket femminile - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Terza partita, conclusiva del girone C, in arrivo per l’Italia agli Europei di basket femminile per quel che concerne l’edizione 2019. Di fronte c’è la Slovenia. Con il primo posto già assegnato all’Ungheria e la Turchia eliminata prima ancora di scendere sul parquet quest’oggi, a Italia e Slovenia spetta soltanto decidere l’ordine di chi andrà in seconda posizione e chi in terza nel raggruppamento. La piazza ...

VIDEO Italia-Ungheria 51-59 - Highlights e sintesi Europei basket femminile. Le azzurre saranno costrette a giocare gli ottavi : Prima sconfitta per l’Italia agli Europei di basket femminile: le azzurre cedono per 51-59 all’Ungheria, con le magiare che vincono il girone passando direttamente ai quarti, mentre la selezione del Bel Paese è costretta a passare dagli ottavi, essendo comunque certa di passare il raggruppamento, data l’aritmetica eliminazione della Turchia. Highlights Italia-Ungheria ...

Basket femminile - Europei 2019 : Turchia fuori - Russia quasi - Belgio sconfitto. Francia dominante - la Spagna soffre ma vince : GIRONE A LETTONIA-UCRAINA 82-74 Una vittoria nella vittoria, perché all’interno del successo lettone c’è anche la sfida tra Elina Dikaioulaku (33 punti) e la neo-compagna di Cecilia Zandalasini al Fenerbahce, Alina Iagupova (28). A spezzare l’equilibrio, nel secondo quarto, ci pensa proprio la top scorer baltica, che assieme a Ieva Pulvere si carica sulle spalle le proprie compagne per portarle ad allungare. Prima ...