European Paralympic Youth Games in Finlandia | bene gli italiani in atletica e nuoto

(Di domenica 30 giugno 2019) Sono cinquantotto i giovanissimi e promettenti atleti, di età compresa tra i 13 e i 23, che da giovedi 27 giugno scorso fino alla data odierna, sono stati inviati dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) a rappresentare il nostro Paese agli2019 in 8 discipline sportive "speciali", a Pajulahti,leggera,, basket in carrozzina (wheelchair basket), tennistavolo, boccia, goalball, judo e showdown. I risultati ottenuti dagli azzurrini sono davvero straordinari. Le discipline e i numeri Sono ben 600 le persone, tra atleti e tecnici provenienti da 27 Paesi del mondo, che hanno partecipato alla manifestazione sportiva paralimpica per il lancio delle "nuove e promettenti leve" degli special sports internazionali tra i quali 58 connazionali. A fare, con orgoglio, da portabandiera della nazionale azzurra, è l'atleta più giovane del ...

