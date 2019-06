European Games di Minsk – Marta Cavalli d’argento nell’inseguimento individuale

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : ultima giornata. Argento nell’inseguimento per Marta Cavalli! Crescenzo e Maresca in semifinale nel karate : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 12.50 GINNASTICA ARTISTICA – L’Ucraina si riprende subito la ribalta grazie al fuoriclasse Verniaiev che va in testa alla gara del cavallo con maniglie con 14.900 12.47 LOTTA – Nella categoria -87 kg bronzi per l’Ungheria con Lorincz che ha battuto 7-1 il croato Huklek e per la Polonia con Kulynycz che ha superato 7-1 il bielorusso ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Marta Cavalli d’argento nell’individuale femminile! : Marta Cavalli conquista la medaglia d’argento nell’inseguimento femminile del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk: l’azzurra nella finale per l’oro si arrende alla bielorussa padrona di casa Tatsiana Sharakova, la quale vince nettamente in 3’32″045 contro il 3’37″489 dell’azzurra. Già questa mattina in fase di qualifica la bielorussa deteneva il miglior crono, avendo chiuso in ...

Karate - European Games 2019 : Angelo Crescenzo e Luca Maresca passano in semifinale : Seconda e ultima giornata di gare del Karate agli European Games di Minsk (Bielorussia). Dopo le quattro medaglie conquistate ieri, arrivano altre buone notizie per l’Italia dalla Chizhovka Arena, visto che i due azzurri in gara oggi superano le fasi eliminatorie e approdano in semifinale, avendo così la certezza di salire sul podio. Nei -60 kg il campione del mondo in carica Angelo Crescenzo passa il turno come secondo nella propria pool. ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Marta Cavalli e Miriam Vece in finale nell’inseguimento e nei 500 metri : Comincia con una buona dose di sorriso la giornata dell’Italia nel Ciclismo su pista agli European Games 2019 di Minsk. Nell’ultimo giorno in Bielorussia, le soddisfazioni arrivano dalle finali conquistate nell’inseguimento femminile da Marta Cavalli e da Miriam Vece nei 500 metri. Le buone notizie arrivano dall’inseguimento individuale femminile, in cui Marta Cavalli riesce a fermare il cronometro sul tempo di ...

European Games di Minsk – Che onore per Letizia Paternoster - sarà portabandiera per l’Italia nella cerimonia di chiusura : L’atleta italiana terrà in mano la bandiera tricolore nella cerimonia di chiusura agli European Games di Minsk Gli European Games si concluderanno questa sera al Dinamo Stadium di Minsk, dove alle 21 si terrà l’attesa cerimonia di chiusura di questa esaltante manifestazione. La portabandiera per l’Italia sarà Letizia Paternoster, la ciclista azzurra sfilerà con la bandiera tricolore capeggiando la nostra delegazione ...

European Games 2019 MINSK/ Quante emozioni nell'ultimo giorno di gare - 30 giugno - : EUROPEAN GAMES 2019: il programma delle gare di oggi 30 giugno giugno e gli italiani attesi in gara a MINSK. Le finali dell'ultimo giorno di competizioni.

8.25 CICLISMO SU PISTA – Iniziata la prima prova dell'Omnium maschile, lo scretch: 40 giri di pista e un solo sprint 8.20 KARATE – Categoria -50 kg donne Girone A: Bouderbane (Fra) b. Milivojevic (Srb) 2-2, Kryva (Ukr)-Plank (Aut) 0-0. Categoria -55 kg donne Girone A: Warling (Lucx)-Bitsch (Ger) 0-0, Sharykhina (Blr)-Banaszczyk (Pol)

European Games 2019 - tutti gli italiani in gara domenica 30 giugno. Orari delle gare e su che canale vederle in tv : Oggi domenica 30 giugno si concludono gli European Games 2019, a Minsk (Bielorussia) volge al termine questa rassegna multisportiva. Tanti azzurri impegnati a caccia delle ultime medaglie: Liam Bertazzo nell’omnium, Salvatore Cavallaro nella boxe, Luca Maresca e Angelo Crescenzo nella boxe, Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo nella madison. L’Italia insegue il terzo posto nel medaglie finale, sarà un testa a testa con ...

Lotta - European Games 2019 : assegnati i primi titoli della greco-romana nel penultimo giorno di finali : Penultima giornata di finali agli European Games per l’Italia della Lotta: assegnati i titoli nelle categorie -60 kg, -67 kg e -77 kg della greco-romana: tris di ori per la Russia. Argenti a Georgia, Armenia ed Ungheria, bronzi per Moldavia, Georgia, Serbia, Bielorussia, Svezia ed Ungheria. Lotta greco-romana Nella categoria -60 kg oro al russo Stepan Maryanyan, che in finale supera il magiaro Erik Torba per superiorità (9-0), bronzi al ...

Badminton - European Games 2019 : un oro ed un argento per la Gran Bretagna nel primo giorno di finali : Assegnati i primi due titoli del Badminton agli European Games di Minsk: nel doppio maschile trionfano i britannici Christopher Langridge/Marcus Ellis, mentre nel doppio femminile titolo alle olandesi Cheryl Seinen/Selena Piek. Domani conclusione delle gare con le finali nel doppio misto e nei singolari. Doppio maschile – finalissima Christopher Langridge/Marcus Ellis (Gran Bretagna, 2) b. Anders Skaarup Rasmussen/Kim Astrup (Danimarca, 1) ...

Tennistavolo - European Games 2019 : la Germania va a Tokyo 2020 con entrambe le squadre. Doppio oro tedesco nelle finali odierne : Tempo di finali oggi per i tabelloni a squadre del Tennistavolo agli European Games di Minsk: la Germania, testa di serie numero uno sia al maschile che al femminile si mette al collo entrambe le medaglie d’oro, oltre ad ottenere due pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Al maschile argento Svezia e bronzo Portogallo, al femminile argento Romania e bronzo Polonia. European Games – Tennistavolo Gara a squadre maschile – ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : tre medaglie azzurre! Argento per Davide Plebani e Francesco Lamon - bronzo per Elisa Balsamo : L’Italia conquista tre medaglie nella terza giornata di gare del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk (Bielorussia). Gli azzurri sono stati quindi ancora protagonisti nel velodromo della Minsk Arena, anche se oggi è mancato il grande acuto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Nell’inseguimento individuale Argento per Davide Plebani, che dopo il bronzo ai Mondiali si conferma nuovamente ai vertici. Il 22enne bergamasco è stato ...