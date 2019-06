European Games 2019 | tutti gli italiani in gara domenica 30 giugno Orari delle gare e su

Lotta - European Games 2019 : assegnati i primi titoli della greco-romana nel penultimo giorno di finali : Penultima giornata di finali agli European Games per l’Italia della Lotta: assegnati i titoli nelle categorie -60 kg, -67 kg e -77 kg della greco-romana: tris di ori per la Russia. Argenti a Georgia, Armenia ed Ungheria, bronzi per Moldavia, Georgia, Serbia, Bielorussia, Svezia ed Ungheria. Lotta greco-romana Nella categoria -60 kg oro al russo Stepan Maryanyan, che in finale supera il magiaro Erik Torba per superiorità (9-0), bronzi al ...

Badminton - European Games 2019 : un oro ed un argento per la Gran Bretagna nel primo giorno di finali : Assegnati i primi due titoli del Badminton agli European Games di Minsk: nel doppio maschile trionfano i britannici Christopher Langridge/Marcus Ellis, mentre nel doppio femminile titolo alle olandesi Cheryl Seinen/Selena Piek. Domani conclusione delle gare con le finali nel doppio misto e nei singolari. Doppio maschile – finalissima Christopher Langridge/Marcus Ellis (Gran Bretagna, 2) b. Anders Skaarup Rasmussen/Kim Astrup (Danimarca, 1) ...

Tennistavolo - European Games 2019 : la Germania va a Tokyo 2020 con entrambe le squadre. Doppio oro tedesco nelle finali odierne : Tempo di finali oggi per i tabelloni a squadre del Tennistavolo agli European Games di Minsk: la Germania, testa di serie numero uno sia al maschile che al femminile si mette al collo entrambe le medaglie d’oro, oltre ad ottenere due pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Al maschile argento Svezia e bronzo Portogallo, al femminile argento Romania e bronzo Polonia. European Games – Tennistavolo Gara a squadre maschile – ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : tre medaglie azzurre! Argento per Davide Plebani e Francesco Lamon - bronzo per Elisa Balsamo : L’Italia conquista tre medaglie nella terza giornata di gare del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk (Bielorussia). Gli azzurri sono stati quindi ancora protagonisti nel velodromo della Minsk Arena, anche se oggi è mancato il grande acuto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Nell’inseguimento individuale Argento per Davide Plebani, che dopo il bronzo ai Mondiali si conferma nuovamente ai vertici. Il 22enne bergamasco è stato ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : dominio dell’olandese Kirsten Wild nell’Omnium - Elisa Balsamo conquista il bronzo : Arriva anche la terza medaglia per la spedizione italiana nella seconda giornata di gara del Ciclismo su pista agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). Dopo l’argento di Davide Plebani nell’inseguimento individuale e di Francesco Lamon nel 1KM Time Trial, tocca al settore femminile arricchire il bottino azzurro con la medaglia di bronzo per Elisa Balsamo nell’Omnium. La 21enne cuneese è stata praticamente perfetta nelle ...

Beach soccer - European Games 2019 : vince il Portogallo - Spagna sconfitta in finale 8-3. Quinto posto per l’Italia : Va al Portogallo la medaglia d’oro nel Beach soccer, nell’ambito degli European Games di Minsk 2019, al termine di una finale più combattuta di quanto potrebbe sembrare dal risultato finale, iniziata subito in salita per i lusitani, con la Spagna capace di portarsi sul 2-0 dopo il primo periodo, andando a segno con Llorenc Gomez e Javier Torres. Nella seconda frazione, la squadra bi-campione del mondo rientra però in spiaggia con gli ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : Melnikova vince l’all-around - battuta Charpy di 3 decimi. Trionfo di Belyavskiy : A Minsk (Bielorussia) si sono disputate le finali del concorso generale individuale valide per gli European Games 2019, competizione multisportiva giunta alla seocnda edizione. In campo gli uomini e le donne impegnati nell’all-around. FEMMINILE: Angelina Melnikova conquista la medaglia d’oro al termine di una gara estremamente combattuta in cui ha faticato a esprimersi al massimo delle sue potenzialità, la bionda di Voronez non è ...

Medagliere European Games 2019 : Italia a quota undici ori - azzurri al terzo posto! : Gli European Games 2019 si disputano a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno, la competizione multisportiva prevede la presenza di diverse discipline con diversi atleti di punta che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Di seguito il Medagliere completo degli European Games. Medagliere European Games ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Francesco Lamon argento nel chilometro - titolo al ceco Tomas Babek : Arriva un altro argento per l’Italia nel Ciclismo su pista agli European Games di Minsk (Bielorussia). Dopo quello ottenuto da Davide Plebani nell’inseguimento individuale, sale sul secondo gradino del podio anche Francesco Lamon nel chilometro da fermo. Per il 25enne nativo di Mirano, componente fondamentale del quartetto azzurro, si tratta di una conferma importante in questa specialità, in cui aveva chiuso al quarto posto nell’ultima rassegna ...

Boxe - European Games 2019 : l’ucraino Vykhryst vince nei supermassimi - Asanau regala una gioia alla Bielorussia : Prima giornata di finali agli European Games 2019 in corso di svolgimento a Minsk, e valevoli, per gli uomini, come Europei a tutti gli effetti. Sono sette le categorie salite sul ring in questo sabato bielorusso: andiamo a vedere cos’è successo. UOMINI PESI MOSCA (52 kg) Il trionfo continentale è dello spagnolo Gabriel Escobar Mascuñano, che sconfigge per decisione non unanime il bulgaro Daniel Asenov (4-1). Un combattimento, quello ...

Karate - European Games 2019 : Silvia Semeraro conquista l’oro! Viviana Bottaro d’argento - bronzo per Mattia Busato e Michele Martina : Un oro, un argento e due bronzi. Questo è il bottino dell’Italia nella prima giornata di gare del Karate agli European Games di Minsk (Bielorussia). Gli azzurri hanno saputo lasciare subito il segno alla Chizhovka Arena, confermandosi ai vertici delle rispettive categorie. Andiamo quindi a scoprire i risultati odierni. Partiamo dallo spettacolare trionfo di Silvia Semeraro nei -68 kg. L’azzurra conferma lo straordinario momento di forma e dopo ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Davide Plebani argento nell’inseguimento! In finale si impone il russo Ivan Smirnov : Davide Plebani conquista la medaglia d’argento nell’inseguimento individuale del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk (Bielorussia). Il 22enne bergamasco si conferma tra i migliori interpreti di questa specialità e dopo il bronzo ai Mondiali di Pruszków, ottiene un’altra medaglia di assoluto valore, che rappresenta un ulteriore passo in avanti nel suo percorso di crescita. In finale Plebani è stato superato dal russo Ivan Smirnov. ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Semeraro d’oro nel karate! Lamon in finale nel ciclismo. Canfora - Bottaro e Plebani d’argento! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 17.10 BOXE – In corso la finale della categoria -81 kg tra l’azero Alfonso Dominguez e il britannico Whittaker 17.08 KARATE – E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAA Semeraro supera 5-1 la azera Zaretska e sale sul gradino più alto del podio 17.07 KARATE – Lo yuko per Semeraro: 5-1 17.07 KARATE – Yuko per Zaretska: ...