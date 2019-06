Estratto naturale degli spinaci con effetto anabolizzante potrebbe diventare doping

Blastingnews

(Di domenica 30 giugno 2019) Esistono molti supplementi dietetici, attualmente venduti come agenti anabolici naturali, per innalzare forza e massa muscolare durante l’addestramento di resistenza e per ridurre la fatica. Tra questi, un ormone steroideodagliha mostrato, in molti studi su animali e cellule, un’efficacia maggiore rispetto agli agenti anabolici proibiti come metandienone e altri. Per la prima volta i ricercatori del Department for Molecular and Cellular Sports Medicine dell’Università di Colonia in Germania, ne hanno valutato l’azione in giovani sportivi, e hanno pubblicato lo studio sulla rivista scientifica Archives Toxicology....

