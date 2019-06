caffeinamagazine

(Di domenica 30 giugno 2019) L’estate è partita alla grande, scatti bollenti e corpi in mostra. L’ultima a far parlare di sé è. La foto è scattata dall’alto e questa particolare prospettiva mette bene in risalto il suo décolleté che sembra quasi fuoriuscire dal vestitino verde fluo che indossa. La foto è poi resa super sexy dai capelli bagnati lasciati liberi.poi ha anche posto un quesito ai suoi follower: «Fruttata o raffinata? Che fragranza sceglieresti in una giornata afosa? Io vado di frutta oggi». Le risposte dei suoi seguaci sono arrivate immediatamente. I fan disono letteralmente impazziti davanti al suo post super sexy. Hanno dato libero sfogo alla loro fervida immaginazione nei commenti. Un fan riferendosi alla domanda posta daha risposto: «Le pere ci sono già». Un altro ha aggiunto: «Io sceglierei te. Meravigliosa». Un utente Instagram invece ...

Noovyis : Un nuovo post (“Escile!”. Maddalena Corvaglia, il costume è troppo stretto: si vede tutto) è stato pubblicato su Pl… -