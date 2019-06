Embrione conservato 5 anni prima! Adesso avrà dal marito un figlio morto

(Di domenica 30 giugno 2019) È il primo caso in Puglia di "fecondazione post mortem". Dopo una battaglia legale, il tribunale di Lecce ha dato il via libera alla donna. Nascerà nel 2020 e sarànaturale e biologico di un padrenel 2019 che lo aveva concepito quattroprima.Dopo una lunga lotta contro la burocrazia - affinché l'fecondato con il seme deldeceduto per un tumore non andasse perduto - una donna della provincia di Lecce potrà avere il suo bambino. Si tratta del terzo caso di gravidanza postuma in Italia (due episodi simili si sono verificati a Palermo nel 1999 e a Bologna nel 2010).Come spiega il Quotidiano di Puglia, tutto era cominciato nel 2014 quando la coppia aveva deciso di dare un fratellino o una sorellina al loro unico. Ma la donna non era riuscita a rimanere presto incinta, così i due avevano deciso di affidarsi a un centro per la procreazione medicalmente assistita (Pma) dove sono stati crioconservati due embrioni fecondati con il liquido seminale del