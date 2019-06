Egitto | il business di armi e gas blocca la giustizia per Giulio Regeni

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) L’e l’Italia uniti in ambito economico ma non ancora su quello morale. Il ministro Matteo Salvini ha ribadito di comprendere la richiesta didella famiglia di, ma per l’Italia è fondamentale avere buone relazioni con un Paese importante come l’. Potremmo aggiungere eccezionali, soprattutto in questo momento storico dove la scoperta del giacimento di Zohr, il più grande giacimento nel Mediterraneo, ad opera dell’Eni, sta generando enorme soddisfazione e soprattutto ricchezza., l’indifferenza di Salvini sulle richieste della famiglia: “Ritiro ambasciatore? Non spetta a me” L’attuale livello di produzione è stato ottenuto a seguito dell’avvio della quinta unità produttiva dell’impianto a terra, otto pozzi in produzione e un nuovo ...

