È stato arrestato Alex Fodde | un 28enne che spacciandosi per milionario filantropo aveva

Vico nel Lazio - ubriaco investe la processione : arrestato 25enne : Luca Sablone L'autista si è lanciato sulla folla: ferite tre donne del posto. Il ragazzo ha tentato di fuggire ma i carabinieri lo hanno rintracciato Paura a Vico nel Lazio, dove ieri sera un automobilista stava per compiere una strage: un ragazzo, dopo aver rubato una macchina, si è scagliato follemente sulla processione della città. Urla, panico e terrore: i fedeli di Santa Barbara hanno improvvisamente avvistato una vettura ...

Cagliari - uccisa a coltellate : arrestato il fratello. “Ammazzata per l’eredità del padre” : Da quando era morto il padre tredici anni fa litigavano per l’eredità. È questo secondo gli inquirenti il motivo per cui Massimiliano Mallus ha ucciso la sorella Susanna nella notte tra venerdì e sabato, dopo l’ennesima lite. La donna è stata uccisa da diciotto coltellate, tre delle quali mortali, nella sua casa a Quartu, in provincia di Cagliari. Il fratello è stato fermato, a ventiquattro ore dall’omicidio, nella serata di ...

Cagliari - donna uccisa a coltellate : arrestato fratello/ Il movente : lite su eredità? : Cagliari, una donna di 55 anni è stata uccisa a coltellate in casa: arrestato fratello. Il movente dell'omicidio forse legato alle liti su eredità.

Palermo - muore folgorato sul lavoro a 27 anni - arrestato datore : “Allaccio abusivo a corrente” : Il 27enne Vincenzo Ferrigno stava pulendo i macchinari della rosticceria dopo la chiusura quando è stato fulminato da una scarica elettrica improvvisa. Per gli inquirenti il locale aveva un impianto elettrico fuori norma e con allaccio abusivo al rete elettrica. Il ttolare arrestato per omicidio colposo.

Milano - con il suv travolge e uccide due 26enni in moto sulla tangenziale : arrestato. Era positivo all’alcol test : Due giovani di 26 anni sono morti la notte scorsa sulla tangenziale Nord di Milano, all’altezza di Cinisello Balsamo, dopo che un suv ha travolto la moto su cui stavano viaggiando. Il conducente dell’auto, 45 anni, è stato arrestato dalla polizia stradale di Arcore con l’accusa di omicidio stradale. E’ risultato anche positivo all’alcol test: aveva una percentuale di alcool nel sangue superiore di cinque volte ...

Bari - armato di bastone aggredisce una donna 55enne : arrestato 33enne : Un brutto fatto di cronaca si è verificato ieri pomeriggio a Bari, precisamente in via Ricchioni, dove un cittadino nigeriano 33enne, irregolare sul territorio italiano, ha improvvisamente aggredito una donna di 55 anni, che di professione fa l'impiegata. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il soggetto sarebbe stato armato di un bastone. La donna si trovava alla fermata del bus, quando il malintenzionato ha improvvisamente fatto ...

Affidi illeciti Emilia - al via interrogatori. Pm : “Sindaco arrestato non ha accuse in concorso con le violenze ai bambini” : Sono iniziati gli interrogatori di garanzia dell’operazione “Angeli e demoni” sui presunti affidamenti illeciti di bambini nella provincia di Reggio Emilia. Si sono presentati davanti al gip Luca Ramponi, la dirigente dei servizi sociali dell’Unione dei comuni della Val d’Enza Federica Anghinolfi e l’assistente sociale Francesco Monopoli, entrambi agli arresti domiciliari. Tra mercoledì 3 e venerdì 5 luglio ...

Taranto - arrestato mentre rinnovava il permesso di soggiorno : Emanuela Carucci Tunisino bloccato dalla polizia. Ha partecipato alla devastazione del Centro permanenza rifugiati lo scorso aprile Si presenta all'Ufficio immigrazione per rinnovare il permesso di soggiorno ma viene... arrestato. È accaduto a un tunisino di 42 anni coinvolto nella rivolta scoppiata ad aprile al Cpr (Centro permanenza per i rifugiati) di Bari. L'uomo è stato bloccato dalla polizia a Taranto mentre, appunto, doveva ...

Una Vita - spoiler : Ursula annuncia la sua partenza - Samuel viene arrestato : Nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola “Una Vita” scritta da Aurora Guerra. Nelle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Ursula Dicenta per impedire a Blanca e Diego di ritrovare il loro bambino, farà sapere a tutti i suoi conoscenti di dover lasciare Acacias 38 in modo definitivo. Proprio quando l’ex istruttrice riuscirà a farsi perdonare da coloro che si appresteranno a salutarla nel ...

Picchia donna con un bastone : arrestato un nigeriano : Un 33enne irregolare, in preda ad un inspiegabile raptus, ha preso a bastonate una signora alla fermata dell'autobus. Poi si è scagliato contro gli agenti. Armato di bastone ha iniziato a colpire una donna in attesa alla fermata dell'autobus. È successo a Bari dove un 33enne nigeriano, in preda ad un inspiegabile raptus, ha preso a bastonate una signora in pieno giorno. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato sorpreso ...

Foreign fighter italo-marocchino arrestato/ Samir Bougana in milizie Al-Qaeda e Isis : Foreign fighter italo-marocchino è stato catturato nelle scorse ore in Siria dalla polizia italiana: ex combattente Isis e di Al Qaeda

Crotone : stalker brucia la casa della sua vittima poi si dà alla latitanza - arrestato : Qualche giorno fa a Crotone un uomo originario del luogo di 53 anni ha tentato di sfuggire all'arresto dopo esser stato accusato di stalking nascondendosi sopra l’armadio della sua abitazione. Nulla da fare per il fuggitivo: l’uomo è stato raggiunto dagli agenti della Questura di Crotone ed arrestato. Da diversi mesi Maurizio Pugliese di 53 anni si era invaghito della figlia di un suo amico, una giovane ragazza di 28 anni. Dopo aver effettuato ...

Un foreign fighter italo-marocchino è stato arrestato a Brescia : La Polizia di stato di Brescia, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha arrestato il "foreign fighter" Samir Bougana, 25enne italo-marocchino. La misura cautelare in carcere è stata emessa dal Gip della città lombarda per il reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo. Bougana, nato in provincia di Brescia, nel 2013 ha raggiunto la Siria dalla Germania, unendosi inizialmente alle milizie ...