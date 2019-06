Donnarumma-PSG | continua il corteggiamento Il Milan vuole soldi cash

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Chiesti 50 milioni al Psg per Donnarumma - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, il Gruppo Elliott avrebbe chiesto 50 milioni di euro al Paris Saint German per Gigio Donnarumma., ultime notizie,

Milan - obiettivo vendere : Donnarumma verso il Psg - Biglia vicino alla Fiorentina : È senza ombra di dubbio l' Inter la squadra più attiva in questa prima fase del calciomercato estivo. Dopo l' accordo trovato con Lazaro (23) e la stretta per Dzeko (33), i nerazzurri continuano a lavorare per sistemare il bilancio cedendo giovani e realizzando importanti plusvalenze. Dopo Merola (1

Donnarumma-Psg : offerta rifiutata - il Milan vorrebbe Areola più 50 milioni : Leonardo ha lasciato il Milan alla fine della stagione 2018-19 e ora vorrebbe portare un suo ex giocatore, Gianluigi Donnarumma, al PSG. Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio infatti i francesi del Paris Saint Germain sono interessati ad acquistare il giovane portiere Milanista questa estate e di conseguenza hanno aperto i negoziati. Il Milan chiederà in cambio al PSG il portiere Alphonse Areola, che pur essendo un ottimo portiere non ...

Calciomercato Milan - Donnarumma verso il Psg : Areola la contropartita : Calciomercato Milan – Finalmente decolla il Calciomercato del Milan, sta per andare in porto una trattativa importante in uscita. Secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’ durante la trasmissione in diretta ‘Speciale Calciomercato’, il Psg torna all’assalto del portiere Donnarumma, valutazione di 50 milioni di euro cui si aggiungerebbero i 30 di Areola, estremo difensore del club francese. Dopo ...

