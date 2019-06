Domenica 30 Giugno sui canali Sky Cinema HD

Guida tv Domenica 30 giugno - Lontano da Te tra Ricatto d’amore e la finale U.21 : Programmi tv di domenica 30 giugno – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 Ricatto d’amoreRai 2 ore 20:30 U.21 finale Spagna – GermaniaRai 3 ore 21:15 Storie MaledetteCanale 5 ore 21:30 Lontano da te 1×03 1a Tv Rete 4 ore 21:30 Madre miaItalia 1 ore 21:20 Ti presento i mieiLa7 ore 21:15 Atlantide GheddafiTv8 ore 21:30 Italia’s Got Talent – Best OfNove ore 21:05 Little Big ItalySerie e Film in Tv domenica ...

Roma in festa con Birròforum fino a Domenica 30 giugno : L’estate ci dà dentro con i festeggiamenti, almeno per quanto riguarda i fiumi di luppolo: dopo “Prato A Tutta Birra”, tra musica live e street food che hanno riempito il mese di maggio, è arrivata a Roma la settima edizione di Birròforum dedicata alle birre artigianali e al cibo italiano e street food internazionale. Dopo l’apertura di giovedì 27 giugno, prosegue per tutto il weekend, fino a domenica 30, il festival della birra con tantissime ...

Meteo - le previsioni di Domenica 30 giugno : Meteo, le previsioni di domenica 30 giugno Una domenica di sole splendente in quasi tutta l'Italia, a eccezione delle zone alpine centro occidentali al Nord dove si potrebbero verificare lievi rovesci e delle zone interne della Sardegna, della Sicilia e della Calabria con qualche nube. LE previsioni Parole ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : domani la gara (Domenica 30 giugno). Programma - orari e tv : domani, domenica 30 giugno, è in Programma ad Assen la gara del Gran Premio d’Olanda 2019, ottava prova stagionale del Motomondiale. Per quanto riguarda la classe regina c’è grande attesa per uno degli appuntamenti più spettacolari ed affascinanti dell’intero calendario, che negli ultimi anni ha sempre regalato delle corse al cardiopalma ricche di sorpassi e colpi di scena fino all’ultima curva. Marc Marquez proverà a ...

Il Racconto del Reale – Quasi Venezia su Sky Atlantic Domenica 30 giugno : Quasi Venezia – Il Racconto del Reale domenica 30 giugno su Sky Atlantic e Sky TG24Il Racconto dell’Italia di oggi, del mondo contemporaneo in cui viviamo de Il Racconto del Reale la serie di documentari e docufilm di Sky Atlantic e Sky Tg24, ci racconta domenica 30 giugno il mondo del turismo.Quasi Venezia è il titolo del documentario parte de Il Racconto del Reale e in onda il 30 giugno su Sky Atlantic e Sky Tg24. Negli ultimi ...

"Vincere" : cosa c'è sull'Espresso in edicola da Domenica 30 giugno : L'intervista a Giuseppe Sala. Zingaretti risponde ai nostri lettori. Le nuove rivelazioni esclusive dello scandalo Csm. L'odio online. E chi vincerà il premio Strega. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo in edicola e sui device. E gli articoli in anteprima per gli abbonati Espresso+ Csm, il pm corrotto ha incontrato la presidente del Senato Casellati per una raccomandazione " Vincere, Marco Damilano presenta L'Espresso in edicola da domenica ...

"Vinceremo" : cosa c'è sull'Espresso in edicola da Domenica 30 giugno : L'intervista a Giuseppe Sala. Zingaretti risponde ai nostri lettori. Le nuove rivelazioni esclusive dello scandalo Csm. L'odio online. E chi vincerà il premio Strega. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo in edicola e sui device. E gli articoli in anteprima per gli abbonati Espresso+ Csm, il pm corrotto ha incontrato la presidente del Senato Casellati per una raccomandazione " Vincere, Marco Damilano presenta L'Espresso in edicola da domenica ...

Montalbano Elicona (ME) : Domenica 30 giugno la suggestiva Infiorata di Braidi : Quando l’arte è espressa dal popolo, dalla propria fede, da quel fervente impegno che sfocia in un inaspettato estro ed in quella magia che unisce la gente comune senza distinzione di età, dai giovani agli anziani, tutti insieme con lo scopo di abbellire le viuzze ed i vicoli dei piccoli centri e dei nostri borghi. Le “Infiorate” rappresentano questo e sono in tutta la Sicilia occasione di aggregazione durante le quali comunità ed ...

Ciclismo - Campionati Italiani : la gara in linea in Tv su Rai2 Domenica 30 giugno : domenica 30 giugno si disputerà la gara in linea dei Campionati Italiani di Ciclismo su strada edizione 2019, numero 119 della storia che per la seconda volta andrà in scena sulle strade dell’appennino parmense dell’Alta Val Taro. Il precedente risale al campionato del 1981 vinto da Francesco Moser dopo un serrato duello con Giuseppe Saronni: fu decisiva la salita di Strela presente anche quest’anno e che potrebbe di nuovo rivelarsi selettiva. ...

Storie Maledette - speciale appuntamento Domenica 30 giugno e martedì 2 luglio in prima serata su Rai 3 : Anticipazioni sulla puntata speciale di Storie Maledette che andrà in onda domenica 30 giugno e martedì 2 luglio in prima serata su Rai 3

Judo - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi (Domenica 25 giugno) : I Campionati Europei 2019 di Judo volgono alla conclusione. Andranno in scena quest’oggi gli incontri nella capitale bielorussa di Minsk, capitale degli European Games 2019 di questa estate rovente. Più di 400 atleti provenienti da 49 Nazioni si sono affrontati per accumulare punti pesantissimi in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020 ed oggi la chiusura del cerchio conte le prove a squadre a miste dove purtroppo non vedremo ...

Ascolti tv - dati auditel Domenica 23 giugno con la vittoria dei Music Awards 2019 : Ascolti tv, prime time La coppia Carlo Conti e Vanessa Incontrada dall’Arena di Verona con terza parte dei Music Awards 2019, i premi della Musica italiana, ha ottenuto la vittoria della prima serata televisiva. Lo show trasmesso su Rai1 è stato visto da 2 milioni 562mila spettatori con uno share del 14,5%. Sui social oltre 116mila interazioni per il programma, in vetta ai commenti. Nella stessa fascia la fiction Lontano da te con Megan ...

Ascolti TV | Domenica 23 giugno 2019. I Music Awards 14.5% - Lontano da Te 9.1% - Austria-Germania Under 21 al 7.8% : Vanessa Incontrada, Francesco Gabbani e Carlo Conti Su Rai1 i Seat Music Awards hanno conquistato 2.562.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 Lontano da Te ha raccolto davanti al video 1.491.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 l’incontro di Under 21 Austria-Germania ha catturato l’attenzione di 1.399.000 spettatori (7.8%). Su Italia 1 Come ti spaccio la Famiglia ha intrattenuto 1.121.000 spettatori con il 6.5% ...

Ascolti tv Domenica 23 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Seat Music Awards Again ha registrato 2.562.000 telespettatori, share 14,5%. Su Rai 2 Danimarca - Serbia, Europei 2019 U21, ha registrato 1.399.000 telespettatori, share 7,8%. Su Rai 3 Il film Sol Levante ha registrato 1.296.000 telespettatori, share 7,3%. Su Canale 5 La serie Lontano da te, terza puntata, ha registrato 1.491.000 telespettatori, share 9,1%. Su Italia 1 Il film Come ti spaccio la famiglia ha ...