Domani scatta lo sconto per le birre artigianali

Beach Volley - scatta Domani a Cesenatico la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto : A Cesenatico si alza il sipario per la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto che torna a scaldare atleti e appassionati La settimana tricolore del Beach Volley a Cesenatico entra nel clou e, dopo le tappe giovanili U19 e U21, tira su il sipario per la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto che torna a scaldare entusiasmo e passione di atleti, addetti ai lavori ed appassionati dopo il successo della prima tappa a Milano. ...

Volleyball Nations League - Domani scatta l’ultimo round : esordio contro il Canada per l’Italia : La Nazionale italiana maschile domani sfida il Canada nel match d’esordio del quinto round della Volleyball Nations League Prende il via domani l’ultimo round della Volleyball Nations League. La quinta settimana sarà cruciale per stabilire le prime cinque posizioni in classifica generale e, quindi, quali squadre accederanno alla Final Six che si terrà a Chicago dal 10 al 14 luglio. Al termine dei primi quattro weekend di gare gli ...

European Games di Minsk – Domani scatta il ciclismo su pista - il programma completo : Nazionali pista al via per le quattro giornate di competizione al velodromo di Minsk Da Domani, giovedì 27 giugno fino a domenica 30 giugno, il velodromo di Minsk Arena sarà teatro degli European Games 2019 dedicati al ciclismo su pista. Nella giornata di apertura, che inizierà alle ore 15.00 (ora locale) di giovedì, saranno assegnati quattro titoli: Corsa a punti Donne; Scratch Uomini; Team Sprint Donne e Team Sprint Uomini. A dare il via ...

Caldo africano - record di +31°C al Brennero e in Alto Adige scatta l’allerta : Domani possibili +41°C : In Alto Adige, come su tutto il Nord Italia, scatta l’allerta mentre ci avviciniamo al picco di questa ondata di Caldo africano previsto proprio per domani, quando tra Bolzano e la Bassa Atesina il termometro potrebbe schizzare a +41°C, valore mai registrato dal 1956, ovvero l’anno dell’inizio delle misurazioni meteorologiche. Se Merano ha già toccato i +40°C, lo storico valico del Brennero ha registrato +31°C, valore mai ...

Arriva l’ondata di caldo africano : Domani previsti +36°C in Valle d’Aosta e scatta il piano di sorveglianza : La presidenza della Regione Valle d’Aosta, con il supporto del sistema protezione civile e dell’ufficio meteorologico del Centro funzionale regionale e l’assessorato della Sanità, salute e politiche sociali in collaborazione con l’Azienda Usl della Valle d’Aosta rendono noto che in Valle d’Aosta è stato attivato il piano di sorveglianza e di risposta verso gli effetti sulla salute di ondate di calore anomalo. ...

Canottaggio - Domani scatta a Poznan la seconda tappa di Coppa del Mondo : Italia schierata in 23 specialità, tutte in gara nelle fasi eliminatorie che scatteranno nella giornata di domani domani in Polonia a Poznan, sulle acque del Lago Malta, prenderà il via la seconda tappa di Coppa del Mondo. Una Coppa che arriva dopo quella di Plovdiv, in maggio, e l’Europeo di inizio giugno di Lucerna e che vede schierata l’Italia in 23 specialità tutte in gara nelle fasi eliminatorie di domani. Saranno infatti 354 gli ...

Tiro con l’Arco - Domani scattano i Mondiali di ‘s-Hertogenbosch : in palio i pass per Tokyo 2020 : I Mondiali di Tiro con l’Arco sono pronti a scattare a ‘s-Hertogenbosch, in palio i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo Dopo i Campionati Mondiali Para-Archery, da lunedì tocca alla rassegna iridata per i “normodotati”. A ‘s-Hertogenbosh, in Olanda, da domani gli arcieri più forti del pianeta si affronteranno per i titoli Mondiali e non solo perché in palio ci sono anche i primi pass per Tokyo 2020. LA QUALIFICAZIONE ...

Vela - Domani scatta l’edizione 2019 del GC32 Racing Tour : dieci i catamarani pronti a darsi battaglia : Tutto pronto a Villasimius per l’inizio del GC32 Racing Tour, a cui parteciperanno ben dieci catamarani l’edizione 2019 del GC32 Racing Tour si apre domani in acque sarde con una flotta composta di ben dieci catamarani volanti, pronti a conquistare la GC32 Villasimius Cup. Villasimius e la vicina zona di Capo Carbonara – la punta più meridionale della Sardegna- sono fra le località più affascinanti dell’intero mediterraneo con ...

Triathlon - la World Cup 2019 scatta a Cagliari per la quarta volta consecutiva : appuntamento Domani al Poetto : Il Poetto riunirà 44 nomi per la prova femminile e 63 per quella maschile, provenienti da oltre trenta Paesi di tutti i 5 continenti Al via, per la quarta volta consecutiva a Cagliari, la Triathlon World Cup 2019, la competizione sportiva multidisciplinare che unisce nuoto, ciclismo e corsa in sequenza, la tappa italiana del circuito internazionale Itu su distanza sprint. domani, sabato 18 maggio il Poetto riunirà 44 nomi per la prova ...