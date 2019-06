Dazi. Trump,con Cina continua negoziato

I rapporti tra Stati Uniti eno a essere molto buoni e i negoziati sono in corso". Lo scrive in un tweet il presidente Usa,, dopo l' incontro con il presidente cinese, Xi Jinping, a margine del G20 a Osaka, in Giappone. "La qualità della transazione è molto più importante per me della velocità. Non ho fretta, ma le cose sembrano essere molto buone. Non ci sarà una riduzione delle tariffe attualmente imposte alla", ha evidenziato il capo della Casa Bianca.