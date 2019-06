Da Schumacher a Schumacher | Mick guiderà la Ferrari del padre

Formula 2 - Sette Camara vince la Sprint Race in Austria : Mick Schumacher sfiora il podio dopo una bella rimonta : Il pilota brasiliano vince la prima gara in questa stagione, precedendo Luca Ghiotto e Nyck de Vries Sergio Sette Camara vince la Sprint Race del Gp d’Austria di Formula 2, centrando il secondo successo nella categoria dopo quello ottenuto a Spa Francorchamps nel 2017. Dietro il brasiliano si piazza un super Luca Ghiotto, riuscito a confermare la seconda posizione della Feature Race dopo essere scattato dalla settima casella sulla ...

Asterix alle Olimpiadi - trama - cast e curiosità del film con Gérard Depardieu (e Michael Schumacher) : Sabato 29 giugno, in prima serata su Italia Uno, va in onda il cinecomic alla francese Asterix alle Olimpiadi. Alzi la mano chi non conosce Asterix. Sì, proprio lui, l’eroe delle strisce umoristiche rigorosamente made in France nate dalla fantasia di Albert Uderzo – per i disegni – e René Goscinny – per la sceneggiatura e il soggeto. Il film conta sulla regia di Frédéric Forestier e Thomas Langmann ed è il terzo della saga che, ...

Formula 1 – A tutto Vettel - dalle difficoltà Ferrari al ritiro : “forse non sarò intelligente abbastanza! Io come Michael Schumacher…” : Sebastian Vettel, le difficoltà Ferrari e il futuro nel mondo della Formula 1: il tedesco tra paragoni e ritiro La stagione 2019 di Formula 1 non è iniziata nel migliore dei modi per la Ferrari. 8 weekend di gara fatti di alti e bassi per il team di Maranello, ma nonostante ciò tutti nella casa del Cavallino non hanno perso la motivazione per migliorare sempre più e tornare al successo. photo4/Lapresse Vettel, primo fra tutti, non si ...

Paura per il figlio di Michael Schumacher - incidente e ritiro in Fomula 2 : Periodo non facile per Mick Schumacher. Il figlio di Michael è rimasto coinvolto ieri in un incidente e non è riuscito a concludere neanche Gara-1 del GP di Francia, valida per il mondiale di Formula 2, visto che la sua vettura è stata centrata in pieno dal compagno di squadra Gelael che lo ha quindi costretto al ritiro. Un problema alla sua monoposto gli ha fatto rinunciare definitvamente alla competizione.-- Il giorno dopo l’incidente con ...

Formula 2 - Antoine Hubert vince Gara-2 del Gp di Francia : Mick Schumacher costretto al ritiro : Il pilota francese si impone davanti a Correa e Zhou, bissando la vittoria ottenuta a Monaco. Dodicesimo Ghiotto, ritirato invece Mick Schumacher Pole e vittoria per Antoine Hubert nella Gara-2 del Gp di Francia di Formula 2. Il pilota francese si impone davanti al pubblico di casa, bissando così il successo ottenuto a Monaco qualche settimana fa. Partito benissimo allo spegnimento dei semafori, Hubert controlla la gara fino alla bandiera ...

Formula 2 – Che botto per Mick Schumacher in Gara-1 in Francia : Gelael fa strike sul tedesco [VIDEO] : Mick Schumacher subito ko in Gara-1 del Gp di Francia di Formula2: il tedesco mandato al tappeto dal suo compagno di squadra E’ andata in scena oggi pomeriggio, a seguito delle qualifiche di Formula 1, Gara-1 di Formula 2: a trionfare sul circuito di Paul Ricard è stato Nyck De Vries, ma ad attirare l’attenzione a Le Castellet è stato l’incidente avvenuto poco dopo la partenza tra le due monoposto Prema. Gelael si è ...

F1 - GP Francia 2019 : numeri - statistiche e curiosità. Schumacher il pilota più vincente : Il GP di Francia che questa settimana ospita il Mondiale di F1 è giunto alla sua cinquantottesima edizione e può essere a tutti gli effetti considerato uno dei grandissimi classici della massima categoria dell’automobilismo, solo Gran Bretagna, Italia, Monaco e Belgio possono vantare più Gran Premi disputati nella storia; l’appuntamento francese ha anche la fama di rappresentare una sorta di talismano, visto che in ben ventotto ...

Schumacher - in vendita la Ferrari con cui dominò la stagione 2002 : La stessa F2002 che ha portato al Ferrarista il titolo mondiale sarà battuta all'asta da RM Sotheby ad Abu Dhabi il prossimo...

Formula 1 - la leggendaria F2002 di Michael Schumacher in garage? Adesso si può - che notizia per i collezionisti : La leggendaria monoposto con cui il tedesco vinse il Mondiale 2002 verrà battuta all’asta ad Abu Dhabi il prossimo novembre Un’asta da non lasciarsi sfuggire, perchè darà la possibilità di aggiudicarsi nientemeno che la leggendaria Ferrari F2002 di Michael Schumacher. Lapresse Proprio così, i collezionisti di tutto il mondo potranno recarsi ad Abu Dhabi il prossimo 30 novembre per provare ad accaparrasi l’auto con cui il ...

Formula 1 – Stefano Domenicali ricorda Michael Schumacher : “si è rotto le gambe per una vite stretta male - ecco come ha reagito” : Stefano Domenicali ed il grande campione Michael Schumare: il CEO Lamborghini racconta l’ex pilota tedesco La Formula 1 sente il vuoto causato dall’assenza di Michael Schumacher: sono ormai passati 15 anni dalla sua ultima vittoria, ma in tanti hanno sognato e sognano una sua apparizione nel paddock nonostante il ritiro e l’incidente. L’ex pilota tedesco avrebbe sicuramente potuto dare il suo contributo al Circus ...

Formula 1 - a tutto Binotto : “questa Ferrari come quella di Schumacher. Arrivabene? Quella sfuriata in Giappone…” : Il team principal della Ferrari ha parlato della situazione che si respira in casa Ferrari, esprimendo le proprie considerazioni La situazione non è per niente semplice, la Ferrari arranca e non riesce a tener testa alla Mercedes, riuscita a vincere le prime sei gare della stagione con cinque doppiette consecutive. Lapresse Il progetto rosso ha senza dubbio più di un problema, lacune consistenti che Mattia Binotto e i suoi ingegneri stanno ...

Domenica a Monza il tributo a Schumacher e Bianchi : Non prendete impegni Domenica 9 giugno: gli amici di Caprino Bergamasco & Varese vi aspettano infatti a Monza per il 6° Tribute Michael Schumacher, che sarà ricordato assieme a Jules Bianchi. L’evento si svolge nell’ambito della Festa dello Sport organizzata dall’Unione Società Sportive Dilettantistiche Monza e Brianza nei giorni 8 e 9 giugno. Protagoniste in […] L'articolo Domenica a Monza il tributo a Schumacher e ...

F1 - come sta Michael Schumacher? Bernie Ecclestone : “Quando starà meglio - risponderà alle nostre domande” : Vige sempre la massima riserbatezza riguardo alle condizioni fisiche di Michael Schumacher dopo l’incidente sulla neve di sei anni fa. Il Kaiser ha compiuto 50 anni lo scorso 3 gennaio e sembrava esserci ottimismo riguardo alla sua situazione ma già da diversi mesi non si è più parlato del sette volte Campione del Mondo di Formula Uno. A rompere il silenzio è stato Bernie Ecclestone, ex Presidente della F1, il quale ha dichiarato che ...

