Da Olivia de Havilland a Kirk Douglas | i centenari o quasi di Hollywood

vanityfair

(Di domenica 30 giugno 2019)DeBetty WhiteJune LockhartHal Holbrook Eva Marie SaintLarry StorchCarl Reiner Honor BlackmanIn Via col vento era la prima ad andarsene. Nella vita è l’ultima a rimanere. A differenza di Melania Hamilton, simbolo della generosità e dell’arrendevolezza per antonomasia,desi gode il dono della longevità nella sua casa sull’VIII Arrondissement, a Parigi, dove vive da tempo. Il primo luglio spegne 103 candeline: un vero e proprio record considerata la sua straordinaria carriera nellapiù scintillante che ci fosse, tutta capricci e ritratti in bianco e nero. Due Oscar conquistati, una lunga amicizia con Bette Davis e la storica rivalità con la sorella Joan Fontaine che, quando morì nel 2013, salutò con uno stringatissimo comunicato stampa senza partecipare al funerale.De: i ruoli più ...