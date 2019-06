Cristiano Ronaldo – Vacanza sì | ma continua l’allenamento | maestro d’eccezione VIDEO

Juventus - De Ligt in bianconero grazie anche a Cristiano Ronaldo (RUMORS) : Settimana prossima potrebbero arrivare importanti ufficialità da parte di molte società di vertice della Serie A. Dall'Inter al Napoli, fino alla Juventus, si attendono novità importanti in tema soprattutto di arrivi. La società di Suning potrebbe ufficializzare Lazaro dall'Hertha Berlino e Dzeko dalla Roma, mentre il Napoli annunciare Manolas (possibile già questo fine settimana) e James Rodriguez. anche la Juventus è molto attiva e potrebbe ...

Real Madrid - Kroos sorprende : “La cessione di Cristiano Ronaldo ha fatto felici tutti…” : Il centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, ha concesso un’intervista alla ‘Sport Bild‘ parlando del suo futuro ma anche di Cristiano Ronaldo, quest’anno alla Juve dopo aver vinto tutto in Spagna. Sorprendono un po’ le parole del calciatore tedesco in merito all’asso bianconero, soprattutto per quella che era la volontà del portoghese: “Cristiano Ronaldo via? Sarebbe strano se non si sentisse la ...

La nuova Juventus di Sarri : spazio alle ali offensive e Cristiano Ronaldo centravanti : Come è noto, è avvenuto il famoso incontro fra il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo: inizialmente previsto a Novarino in Grecia, i due si sono incontrati in Costa Azzurra, ed è stata occasione per entrambi di conoscersi e parlare della nuova Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, da questo confronto è emersa la volontà del tecnico toscano di promuovere un 4-3-3 offensivo, che dovrebbe andare a valorizzare le ali, ...

Cristiano Ronaldo in vacanza sullo yacht da 200mila dollari a settimana : Palestra, idromassaggio e addirittura sala cinema: Cristiano Ronaldo non bada a spese per regalare alla sua famiglia una vacanza in barca da mille e una notte. Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più ricchi, vanta tantissimi sponsor e ha investito in numerose attività commerciali. È uno degli sportivi più ricchi e questo gli permette di condurre una vita privilegiata, fatta di vacanze di lusso con la sua famiglia. --Stando a ...

Il Papu Gomez imita Cristiano Ronaldo - posa sexy in barca : gli amici lo deridono sui social [FOTO] : Il Papu Gomez divertente sui social: imita Cristiano Ronaldo e viene deriso dagli amici sui social I calciatori si stanno godendo un po’ di relax prima di tornare a lavoro con le loro squadre per la preparazione per la nuova stagione. Cristiano Ronaldo ha aggiornato tutti i suoi follower sui social con scatti mozzafiato e divertenti video dalla sua vacanza in yacht in Costa Azzurra, stimolando qualche suo collega fare un po’ ...

Vera la mancia da 20 mila euro di Cristiano Ronaldo al Royal Villa Methoni - nessuna bufala : Possibile che Cristiano Ronaldo abbia lasciato una mancia da 20 mila euro ai dipendenti del Royal Villa Methoni di Costa Navarino? Certo che sì: non si fa altro che parlarne nelle ultime ore. Come riportato dalla Redazione di 'tuttomercatoweb.it', la questione aveva suscitato la curiosità degli utenti al punto tale da pensare potesse trattarsi di una fake-news. Pensate che solo il noleggio dello yatch su cui CR7 e la sua famiglia hanno ...

Cristiano Ronaldo si fotografa con Michael Jordan : “abbiamo fatto la storia” [FOTO] : La leggenda del calcio e quella del basket. Cristiano Ronaldo, calciatore della Juventus ha pubblicato su Instagram una foto al fianco di Michael Jordan. “Noi abbiamo fatto la storia”, il commento del bianconero che ha deciso di fotografarsi con il mito dei Chicago Bulls e oggi proprietario degli Charlotte Hornets. Uno scatto che ha scatenato la reazione da parte dei social e dei tifosi sia di calcio che di basket, una foto che ...

Una vacanza da sogno : non solo tuffi - famiglia e amore per Cristiano Ronaldo! CR7 incontra… Michael Jordan [GALLERY] : Un incontro stellare, per una foto che potrebbe battere ogni record: Cristiano Ronaldo e Michael Jordan insieme Cristiano Ronaldo si sta godendo le vacanze estive con la sua famiglia in attesa di tornare in campo e seguire il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. L’attaccante portoghese si trova in Costa Azzurra sul suo yacht di lusso insieme alla sua Georgina e a Cristiano Ronaldo Jr. Ronaldo sta aggiornando tutti i suoi fan sui ...

Juventus - giocatori in ferie : Cristiano Ronaldo è in Costa Azzurra : In questi giorni la Juventus è divisa in due: la società è al lavoro sul mercato per rinforzare la squadra, mentre i giocatori si stanno godendo le vacanze. Infatti, i calciatori bianconeri sono in giro per il mondo e si stanno rilassando con le rispettive famiglie. In molti hanno scelto di lasciare l'Italia e fra questi c'è Cristiano Ronaldo. CR7 con la compagna Georgina e gran parte della sua famiglia sono in Francia. Il portoghese si gode la ...

Cristiano Ronaldo non bada a spese - il portoghese lascia il resort in Grecia e fa felice lo staff : la mancia è da brividi : Il portoghese è rimasto talmente contento dell’ospitalità ricevuta dallo staff del resort in cui ha alloggiato, tanto da lasciare ben 20.000 euro di mancia Cristiano Ronaldo non è tipo che bada a spese, considerando i 30 milioni di euro di stipendio pagati dalla Juventus e i ricchi sponsor che, di mese in mese, rimpinguano il suo conto in banca. @Cristiano Per questo motivo, il portoghese ha scelto la Royal Villa Methoni per ...