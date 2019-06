ilfogliettone

(Di domenica 30 giugno 2019) Sembrano fuochi d'artificio che esplodono nella Via, ma sono astronavi che abbandonano il Sistema Solare per colonizzare la galassia: cosi' unspettacolare descrive come l'umanita' futura potrebbe creare colonie in altri sistemi stellari, diventando una civilta' galattica. Messo a punto dal gruppo multidisciplinare di esperti dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) dedicato all'innovazione di frontiera (Advanced Concepts Team), ile' stato presentato presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della Nasa, che ospita il Concorso di ottimizzazione della traiettoria globale (Gotc), il cui obiettivo e' trovare la migliore soluzione per ottimizzare le traiettorie nei voli interplanetari. "Colonizzatori della Galassia" e' il tema della competizione di quest'anno e le squadre si sono sfidate per trovare il modo piu' efficiente dal punto di vista energetico per colonizzare altri ...

Fede_Forlani : RT @tom_longobardi: 'Coloro che salvano vite umane non possono essere criminali', così il presidente tedesco critica l'Italia per l'arresto… - ilfogliettone : Così l'umanità colonizzerà la Via Lattea, in un video - - _SpaceJay_ : Quindi gira nell'aria la malsana idea di alzare un muro in Friuli per i migranti e la generazione che esultó per la… -