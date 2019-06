Coppa d’Africa 2019 | Madagascar-Nigeria 2-0 | impresa degli Scorpioni | agli ottavi con le

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019) Ilha vinto il gruppo B dellad’Africa davanti alla, entrambe le squadre si sono qualificate per glidi finale della rassegna continentale. Oggi glihanno vinto a sorpresa lo scontro diretto contro le Super Aquile, a decidere la contesa sono state le reti di Nomenjanahary al 13′ e di Andria al 53′ riuscendo così a operare il sorpasso in testa al raggruppamento. La Guinea ha invece liquidato il Burundi per 2-0 grazie alla doppietta di Yattara e ha chiuso al terzo posto, ora deve sperare di essere tra le quattro migliori terze per proseguire la propria avventura nel torneo. CLASSIFICA GRUPPO B:7 punti,6 punti, Guinea 4 punti, Burundi 0 punti. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ...

