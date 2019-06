Coppa d’Africa 2019 | Egitto-Uganda 2-0 | Salah segna e trascina i Faraoni | primi nel

Coppa d’Africa 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Egitto avanti a punteggio pieno : La Coppa d’Africa 2019 si disputerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, la massima rassegna continentale di calcio prevede la partecipazione di 24 Nazionali per la prima volta nella storia ed eccezionalmente andrà in scena durante l’estate e non in inverno come succedeva fino all’ultima edizione. Saranno le città de Il Cairo, Alessandria, Suez, Ismailia ad ospitare l’evento con ben tre Stadi nella capitale: Cairo ...

Coppa d’Africa - i verdetti del gruppo A : Egitto a punteggio pieno - l’Uganda perde ma ringrazia il Congo [FOTO] : Si sono da poco concluse le due gare riguardanti il gruppo A di Coppa d’Africa. Dopo le qualificazioni di Madagascar e Nigeria del pomeriggio, sono arrivate quelle di Egitto e Uganda, che nonostante la sconfitta deve ringraziare il Congo, il quale battendo lo Zimbabwe non ha permesso a questi ultimi di agganciarli a quota 4. Il Congo va così a 3 e spera nel ripescaggio, lo Zimbabwe resta ad 1 ed è fuori. Le partite. All’Egitto ...

Coppa d’Africa - concluso il gruppo B : Madagascar e Nigeria vanno avanti - la Guinea vince e spera [FOTO] : Si sono da poco concluse le ultime due gare, giocate in contemporanea, del gruppo B di Coppa d’Africa. Il Madagascar ha avuto la meglio della Nigeria per 2-0 (reti di Nomenjanahary al 13′ e di Andria al 53′) ma entrambe hanno passato il turno, la prima con 7 punti e la seconda con 6. Stesso risultato tra Burundi (rimasto in inferiorità numerica dal 12′) e Guinea, con questi ultimi che adesso sperano nel ripescaggio ...

Pronostico Tanzania vs Algeria - Coppa d’Africa 01-07-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo C, analisi, formazioni e Pronostico di Tanzania-Algeria, lunedì 1 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Nel gruppo C si disputa una partita che non ha più nulla da dire in termini di qualificazione. La Tanzania ha dovuto dire addio alla Coppa d’Africa con un turno d’anticipo, dopo aver perso le prime due partite contro il Senegal (2-0) e Kenya per 3-2.L’Algeria, invece, è a ...

Coppa d’Africa 2019 - Madagascar-Nigeria 2-0 : impresa degli Scorpioni - agli ottavi con le Super Aquile : Il Madagascar ha vinto il gruppo B della Coppa d’Africa davanti alla Nigeria, entrambe le squadre si sono qualificate per gli ottavi di finale della rassegna continentale. Oggi gli Scorpioni hanno vinto a sorpresa lo scontro diretto contro le Super Aquile, a decidere la contesa sono state le reti di Nomenjanahary al 13′ e di Andria al 53′ riuscendo così a operare il sorpasso in testa al raggruppamento. La Guinea ha invece ...

Pronostico Kenya vs Senegal - Coppa d’Africa 01-07-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo C, analisi, formazioni e Pronostico di Kenya-Senegal, lunedì 1 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.L’ultima giornata del gruppo C si chiude con la sfida tra Kenya e Senegal che può valere il secondo posto. Dopo la sconfitta all’esordio con l’Algeria per 2-0, il Kenya ha tre punti per aver battuto la Tanzania con un rocambolesco 3-2. La squadra di Sébastien Migné, per avere la ...

Pronostico Sudafrica vs Marocco - Coppa d’Africa 01-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo D, analisi, Formazioni e Pronostico di Sudafrica-Marocco, lunedì 1 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Il gruppo D potrebbe regalare tre squadre a quota sei se il Sudafrica riuscirà a battere il Marocco. In questo caso conterà la classifica avulsa che deciderà, oltre alle due prime posizioni, la migliore tra le quattro terze che accederanno agli ottavi. Il Sudafrica ha tre punti come la Costa ...

Pronostico Namibia vs Costa d’Avorio - Coppa d’Africa 01-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo D, analisi, Formazioni e Pronostico di Namibia-Costa d’Avorio, lunedì 1 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Nel girone D si disputa l’ultima giornata e in programma c’è l’interessante sfida tra la Namibia e la Costa d’Avorio. La Namibia è ultima a zero punti dopo due sconfitte con il Marocco all’esordio e Sudafrica, entrambe con il punteggio di 1-0. Hanno ...

Zimbabwe-Repubblica Democratica del Congo - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Siamo giunti all’ultimo turno del Girone A della Coppa d’Africa 2019. Alle ore 21.00 allo Stadio 30 giugno di Il Cairo, infatti, si sfideranno Zimbabwe e Congo per tre punti che possono servire solamente ai Guerrieri, dato che i Leopardi sono già eliminati a quota zero punti. Lo Zimbabwe, invece, vincendo potrebbe raggiungere a quota 4 punti l’Uganda che giocherà contro l’Egitto. In caso di arrivo a pari merito tutto ...

Madagascar-Nigeria - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Nuova giornata di gare in Egitto, dove è in corso l’edizione 2019 della Coppa d’Africa di calcio, che quest’oggi propone tre sfide, a cominciare dalla partita tra Madagascar e Nigeria, in programma alle 18 in quel di Alessandria, nel match valido per la terza giornata del gruppo B. SEGUI Madagascar-Nigeria SU DAZN, CLICCA QUI PER ATTIVARE IL TUO MESE GRATUITO Tutte le sfide della Coppa d’Africa saranno visibili live ed in ...

Burundi-Guinea - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Si gioca quest’oggi il match tra Burundi e Guinea, ultimo del girone B per quel che riguarda l’edizione 2019 della Coppa d’Africa. E’ la partita della speranza per entrambe, dal momento che sia il Burundi che la Guinea hanno bisogno di una vittoria per andare avanti con, se non certezza, quantomeno un grado ragionevole di sicurezza, vista la lotta nella classifica delle terze. Per entrambe le sconfitte sono arrivate con ...

Coppa d’Africa - ancora uno 0-0 : poche emozioni in Benin-Guinea : Tre partite nella giornata di oggi per la Coppa d’Africa ed ennesimo 0-0. Dopo Mauritania-Angola e Camerun-Ghana anche Benin-Guinea si è conclusa sul risultato di 0-0, reti inviolate con le due squadre che non sono riuscite a sfondare. Pochissime emozioni nell’arco dei 90 minuti tra due squadre che hanno evidenziato evidenti difficoltà dal punto di vista tecnico. Si conclude dunque la seconda giornata nel gruppo F in Coppa ...

LIVE Benin-Guinea Bissau 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : è finita - qualificazione agli ottavi rimandata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:53 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questa partita e vi augura un buon proseguimento di serata. 23:52 Il match che si è appena concluo ha evidenziato un equilibrio assoluto. Il ritmo di gioco non è mai stato altissimo per colpa del caldo, dei numerosi falli e di un tasso tecnico non altissimo. Il Benin e la Guinea Bissau non sono riuscite a trovare la prima vittoria della ...

