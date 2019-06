Come sta andando la corsa alla Presidenza della Commissione europea

F1 - Toto Wolff sull’incidente tra Verstappen e Leclerc : “Decisione difficile - ma io voglio le gare dure Come 10 anni fa” : Inutile negare che questo GP d’Austria 2019, sede del nono round del Mondiale di F1 sia stato spettacolare. Il confronto ai ferri corti tra il monegasco Charles Leclerc e l’olandese Max Verstappen ha portato alla decisione della Race Direction di considerare “sotto investigazione” il contatto tra i due piloti citati. Al momento, la vittoria del pilota della Red Bull resta in sospeso e si attendono notizie. Appare chiaro ...

F1 - Toto Wolff sull’incidente tra Verstappen e Leclerc : “Decisione difficile - ma io voglio le gare dure Come 10 anni fa” : Inutile negare che questo GP d’Austria 2019, sede del nono round del Mondiale di F1 sia stato spettacolare. Il confronto ai ferri corti tra il monegasco Charles Leclerc e l’olandese Max Verstappen ha portato alla decisione della Race Direction di considerare “sotto investigazione” il contatto tra i due piloti citati. Al momento, la vittoria del pilota della Red Bull resta in sospeso e si attendono notizie. Appare chiaro ...

F1 - GP Austria 2019 : Verstappen manda Leclerc sul cordolo esterno. Il sorpasso è regolare? Come sarebbe finita se non avesse toccato il ferrarista? : Charles Leclerc e Max Verstappen hanno incendiato il GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena oggi sul circuito di Spielberg. Il pilota della Ferrari si trovava al comando della gara quando mancavano tre giri al termine, era tallonato dall’alfiere della Red Bull che sembrava avere gomme più fresche e che nella tornata precedente aveva già cercato di superare il monegasco. In curva 1 l’olandese prende ...

Temptation Island - Come sta Francesco Chiofalo dopo il tumore : Antonella Fiordelisi ha raccontato delle attuali condizioni di salute di Francesco Chiofalo, colpito da tumore al cervello: "Chemoterapia devastante, ha perso tutti i muscoli". Francesco Chiofalo, ex tentatore di Temptation Island ed ex fidanzato di Selvaggia Roma, sta attraversando un periodo di riabilitazione, a seguito del delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposto a gennaio 2019 per l'asportazione di un tumore ...

MotoGp – Che schianto per Valentino Rossi ad Assen : il ‘Dottore’ vola fuori pista Come un proiettile - paura per Nakagami [VIDEO] : Terribile caduta per Valentino Rossi al Gp d’Olanda: ad avere la peggio è Nakagami, trasportato al centro medico Termina subito il Gp d’Olanda per Valentino Rossi: dopo la delusione del Montmelò, dove il Dottore è stato messo fuori dai giochi dalla maxicaduta causata da Jorge Lorenzo, anche ad Assen il nove volte campione del mondo è finito rovinosamente a terra. Un volo shock dopo cinque giri: Valentino Rossi è volato a tutta ...

Francesco Chiofalo - il tumore al cervello e le conseguenze "devastanti" della radioterapia : Come sta oggi : Altri momenti difficili per Francesco Chiofalo, l'ex concorrente di Temptation Island (era diventato famoso con il soprannome Lenticchio) che nei mesi scorsi ha dovuto affrontare una delicatissima operazione per rimuovere un tumore al cervello. Dopo la grande paura, è iniziata la lenta, complicata r

Sony non teme Google Stadia : console Come PS5 sono ancora necessarie : Nonostante l'arrivo di servizi come Google Stadia e Project XCloud di Microsoft, secondo Sony il mondo non è ancora pronto per il cloud gaming e per questo motivo console come PS5 la faranno ancora da padrone durante il prossimo ciclo generazionale.In sostanza questo è il pensiero emerso durante l'ultimo meeting aziendale del colosso nipponico, come riportato sulle pagine del Wall Street Journal. Secondo il CEO Kenichiro Yoshida allo stato ...

Sea Watch - la leghista Angela Maraventano : "Carola Rackete partita Come un missile - voleva ammazzarli tutti" : Carola Rackete è "una criminale, io abito sul porto, ho visto tutto, questa nave è partita di corsa, come un razzo, voleva l'incidente, cercava di ammazzare qualcuno, va arrestata subito". Angela Maraventano, ex sindaco leghista di Lampedusa, ha denunciato ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del fo

Porto d’Armi per Difesa Personale : requisiti - rinnovo - costo - armi consentite - Come farne richiesta : Il Porto d’armi per Difesa Personale è tornato nuovamente al centro dell’attenzione del dibattito comune, considerando il cambiamento epocale di alcune leggi circa la Difesa Personale che hanno avuto luogo negli ultimi tempi. Per Porto d’armi si intende il pezzo di carta che attesta la legalità del possedimento di armi, la licenza ufficiale con il quale le autorità competenti lasciano la libertà ad un cittadino di acquistare una propria arma ...

Stefano De Martino : "Ecco Come ho riconquistato Belen Rodriguez" : Stefano De Martino, a cuore aperto, in una lunga intervista rilasciata, questa settimana, a 'Diva e Donna'. Il neo conduttore tv è felice grazie alla ritrovata armonia sentimentale con la moglie Belen Rodriguez, con cui, sui social, si diletta in momenti romantici e carichi di affetto: Non vi posso dire i dettagli.... E' un segreto professionale. Altrimenti la mia tattica potrebbe essere copiata e potrebbero portarmela via. A parte gli ...

VIDEO Come sta Jorge Lorenzo? Dovrà tenere un busto per 3-4 settimane - frattura alla sesta vertebra e micro-frattura all’ottava : Jorge Lorenzo Dovrà tenere un busto per tre-quattro settimane dopo la brutta caduta occorsa ieri durante le prove libere 1 del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP in corso di svolgimento ad Assen. Lo spagnolo si è infatti procurato una frattura della sesta vertebra ma la TAC effettuata in ospedale ha evidenziato anche una microfrattura dell’ottava vertebra. Il centauro della Honda non si è recato a Barcellona Come si era ...

Nell’Albania spaccata tra voto e violenze : “Vogliamo fuggire - ma l’Italia sta Come noi” : I palazzi in stile fascista del Capo dello Stato e del primo ministro stanno uno di fronte all’altro su Boulevard Dëshmorët e Kombit, una delle arterie principali di Tirana. Poche centinaia di metri li separano, ma i due inquilini non si parlano più. Nell’Albania paralizzata, premier e presidente si rivolgono a un Paese diviso solo con post su Face...

Ecco Come installare i temi di Substratum Lite su One UI con Synergy : Synergy permette di installare i temi personalizzati su One UI, persino quelli provenienti da Substratum Lite: l'unica nota dolente è che i passaggi da effettuare per applicarli non sono pochi. L'articolo Ecco come installare i temi di Substratum Lite su One UI con Synergy proviene da TuttoAndroid.

Come attivare Zswap su Linux per migliorare prestazioni : Visto che avete un computer con poca memoria fisica a disposizione, siete alla ricerca di una soluzione per ottimizzarne le performance. All’interno di questo nuovo tutorial odierno, dunque, vi spiegheremo Come abilitare Zswap su Linux leggi di più...