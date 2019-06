Coldiretti regala oggi 100 000 albicocche Made in Italy “contro le speculazioni”

meteoweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2019) Oltre centomilainofferte gratis a cittadini e turisti per denunciare “le speculazioni in atto nelle campagne dove la frutta agli agricoltori viene pagata pochi centesimi al chilo. Megliorla per aiutare a combattere il caldo piuttosto che svenderla al di sotto dei costi di produzione con i prezzi che moltiplicano pero’ dal campo alla tavola per colpa delle distorsioni lungo la filiera e delle importazioni selvagge di prodotto straniero spacciato per italiano dicono gli agricoltori dellache hanno promosso la singolare forma di protesta”. Per l’iniziativa e’ stata scelta la Campania, tra le principali regioni produttrici dove gli agricoltori all’imbarco degli aliscafi di Sorrento e in piazza Tasso, al porto di Pozzuoli e al molo Masuccio di Salerno hanno deciso dire frutta estiva sottopagata nelle ...

