Clamoroso Ferrero | “Sto provando a vendere la Sampdoria | voglio il Palermo per riportarlo

(Di domenica 30 giugno 2019) Clamorose rivelazioni di Massimoal Giornale di Sicilia. Il patron dellaha ammesso di volerla squadra blucerchiata: “Sto cercando dila. Più di quello che ho fatto lì non si può. Sono però un uomo del fare e non del dire”.ha già un nuovo obiettivo: “Se avrò la fortuna, perché la voglia già c’è, di fare quanto ho fatto nei cinque anni alla Samp, ilè in una botte di ferro. Disono innamorato da sempre, è una città che mi ha fatto crescere in un ambiente simile a quello del calcio, ovvero quello cinematografico. Alle grandi platee sono abituato e proverò se possibile a portare ildove merita“., futuro incerto. Oltre aspunta Mirri, che lancia bordate: “Questa vicenda è uno scandalo”L'articolo: “Stolail ...

