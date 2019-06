Ciclismo su pista | European Games 2019 | Marta Cavalli e Miriam Vece in finale

Ciclismo su pista - European Games 2019 : tre medaglie azzurre! Argento per Davide Plebani e Francesco Lamon - bronzo per Elisa Balsamo : L’Italia conquista tre medaglie nella terza giornata di gare del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk (Bielorussia). Gli azzurri sono stati quindi ancora protagonisti nel velodromo della Minsk Arena, anche se oggi è mancato il grande acuto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Nell’inseguimento individuale Argento per Davide Plebani, che dopo il bronzo ai Mondiali si conferma nuovamente ai vertici. Il 22enne bergamasco è stato ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : dominio dell’olandese Kirsten Wild nell’Omnium - Elisa Balsamo conquista il bronzo : Arriva anche la terza medaglia per la spedizione italiana nella seconda giornata di gara del Ciclismo su pista agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). Dopo l’argento di Davide Plebani nell’inseguimento individuale e di Francesco Lamon nel 1KM Time Trial, tocca al settore femminile arricchire il bottino azzurro con la medaglia di bronzo per Elisa Balsamo nell’Omnium. La 21enne cuneese è stata praticamente perfetta nelle ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Francesco Lamon argento nel chilometro - titolo al ceco Tomas Babek : Arriva un altro argento per l’Italia nel Ciclismo su pista agli European Games di Minsk (Bielorussia). Dopo quello ottenuto da Davide Plebani nell’inseguimento individuale, sale sul secondo gradino del podio anche Francesco Lamon nel chilometro da fermo. Per il 25enne nativo di Mirano, componente fondamentale del quartetto azzurro, si tratta di una conferma importante in questa specialità, in cui aveva chiuso al quarto posto nell’ultima rassegna ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Davide Plebani argento nell’inseguimento! In finale si impone il russo Ivan Smirnov : Davide Plebani conquista la medaglia d’argento nell’inseguimento individuale del Ciclismo su pista agli European Games di Minsk (Bielorussia). Il 22enne bergamasco si conferma tra i migliori interpreti di questa specialità e dopo il bronzo ai Mondiali di Pruszków, ottiene un’altra medaglia di assoluto valore, che rappresenta un ulteriore passo in avanti nel suo percorso di crescita. In finale Plebani è stato superato dal russo Ivan Smirnov. ...

Giochi Europei di Minsk – Ciclismo su pista : Lamon e Plebani in finale : L’azzurro Plebani, bronzo iridato nell’inseguimento individuale, con un 4’16″655 registra il secondo miglior tempo e si guadagna la finale per l’oro. Lamon domina le qualifiche del KM in 1’00.794 e accede alla finale ad otto La terza giornata degli European Games di Minsk si apre sull’anello bielorusso con un ottimo secondo miglior tempo in qualifica di Davide Plebani nell’inseguimento ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : Liam Bertazzo quinto nella Points Race - Miriam Vece si ferma in semifinale nel Keirin : Si conclude senza ulteriori soddisfazioni per la spedizione azzurra la seconda giornata degli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia) relativamente al programma del Ciclismo su pista. La sessione serale è terminata con l’assegnazione delle medaglie nella Points Race maschile, disciplina nella quale erano presenti diversi corridori di primo piano del calendario internazionale. Il greco Christos Volikakis (45 punti) si è aggiudicato la ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : splendido argento per Martina Fidanza - seconda nello Scratch alle spalle di Kristen Wild : Prosegue con un’altra medaglia italiana la seconda giornata del programma del Ciclismo su pista agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). Dopo il successo del quartetto femminile ed il secondo posto degli azzurri nell’inseguimento a squadre, Martina Fidanza conquista uno splendido argento nello Scratch confermandosi una delle atlete più promettenti del panorama internazionale. La 19enne bergamasca si presentava al via con ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : la Russia beffa il quartetto azzurro. Medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre maschile : Dopo la Medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre femminile, il quartetto azzurro maschile ha cercato in ogni modo di inseguire il medesimo sogno, ma si sono dovuti arrendere davanti alla superiorità della Nazionale Russa. Francesco Lamon, Carloalberto Giordani, Davide Plebani e Liam Bertazzo sono quindi Medaglia d’argento nella prova dell’inseguimento a squadre di Ciclismo su pista agli European Games di Minsk ...