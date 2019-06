Ciclismo | Campionato Italiano Under23 2019 | capolavoro di Marco Frigo con una fuga

Ciclismo - Campionato Italiano 2019 : successo in solitaria per Davide Formolo! Attacco da lontano e maglia tricolore per il veronese : Davide Formolo ha inventato un numero da fuoriclasse e si è aggiudicato la priva in linea del Campionato Italiano 2019 di Ciclismo su strada. Il corridore della BORA-hansgrohe ha realizzato un vero e proprio capolavoro sull’impegnativo tracciato di Compiano attaccando ad oltre 35 km dal traguardo, nel corso dell’ottavo dei dieci giri in programma, difendendosi in solitaria con coraggio e determinazione sino alla linea d’arrivo. ...

Ciclismo - Marco Canola : “Al Campionato Italiano vedo bene Nibali e Aru. Voglio ritagliarmi uno spazio” : Non è andata secondo le aspettative la prima parte di stagione di Marco Canola. Il veneto, classe 1988, al suo terzo anno con la Nippo-Vini Fantini, ha un po’ di amaro in bocca per come si sono sviluppati questi sei mesi di gare. Nonostante la sua caparbietà e la voglia di fare le cose sempre e comunque alla perfezione, Marco si è dovuto arrendere davanti all’evidenza e alla sfortuna che lo ha colpito fino al Giro d’Italia, il ...

Campionato Italiano di Ciclismo in tv su Rai 2 : salita di Strela nel percorso : Archiviato il Giro del Delfinato, proseguirà in altura l’avvicinamento al Tour de France per molti corridori. Alcuni degli italiani saranno attesi domenica 30 giugno 2019 in Alta Val di Taro. Qui verrà disputato il Campionato Italiano di Ciclismo su strada. Un anno fa conquistò la maglia tricolore Elia Viviani, che precedette Giovanni Visconti e Domenico Pozzovivo. Il percorso della 119ª edizione sarà un po’ diverso ed escluderà dalla vittoria i ...