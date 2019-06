Ciclismo | Campionato Italiano 2019 | successo in solitaria per Davide Formolo! Attacco da

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019)Formolo ha inventato un numero da fuoriclasse e si è aggiudicato la priva in linea deldisu strada. Il corridore della BORA-hansgrohe ha realizzato un vero e proprio capolavoro sull’impegnativo tracciato di Compiano attaccando ad oltre 35 km dal traguardo, nel corso dell’ottavo dei dieci giri in programma, difendendosi incon coraggio e determinazione sino alla linea d’arrivo. Il 26enne veronese ha riscattato con undi assoluto prestigio un Giro d’Italia al di sotto delle aspettative e si è confermato uomo da classiche dopo il secondo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi. La mancanza di collaborazione tra gli inseguitori ha fatto il gioco di Formolo e nella volata per la seconda posizione Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) e Alberto Bettiol (EF Education First) hanno regolato il gruppo con poco più di ...

Fprime86 : RT @SkySport: ????? Per #Formolo è il primo Tricolore in carriera: nell'albo d'oro succede a Elia #Viviani #SkySport - emanusar91 : RT @Ciclignorante: Il momento più romantico nella storia del Ciclismo Ignorante: Guy Sagiv sta per vincere il campionato nazionale israelia… - lucianolodoli : Il Piccolo Principe Davide Formolo vince il Campionato Italiano di ciclismo su strada -