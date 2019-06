Ciclismo – Alejandro Valverde show | il ciclista di Murcia si aggiudica i campionati di

sportfair

(Di domenica 30 giugno 2019)da applausi: il 38enne della Movistar si laurea campione di Spagna Alla vigilia della seconda grande corsa a tappe della stagione, i ciclisti si sfidano neinazionali. A pochi giorni dall’esordio al Tour de France, si stanno disputando delle sfide davvero interessanti. In attesa di scoprire chi sarà il nuovo campione italiano, intanto in Spagna si festeggia per la vittoria di. Ildella Movistar si è laureato campione di Spagna. Il 38enne campione del mondo in carica ha trionfato nella prova in linea di oggi, conclusa nella sua, lasciandosi alle spalle Luis Leon Sanchez e Jesus Herrada.L'articolo: ildisidi Spagna SPORTFAIR.

