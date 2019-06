Chi è Frans Timmermans | il socialista olandese innamorato dell' Italia e della Roma

huffingtonpost

(Di domenica 30 giugno 2019), classe ’61, laureato in letteratura francese ma con un master in diritto europeo e, soprattutto,nista sfegatato., attuale primo vicepresidentea Commissione Ue, quindi braccio destro di Jean-Claude Juncker, è ora il favorito alla sua successione.E’ il candidatoa famiglia dei socialisti europei, partito a cui è sempre appartenuto fin dalla sua discesa in politica nel 1998. Franciscus Cornelis Gerardus Mariaè nato a Maastricht, città simbolo per l’Unione europea a causa del Trattato che porta il suo nome e con il quale si gettarono nel 1992 le basi per la nascitaa moneta unica. Ma in Olanda ha passato poco tempo durante la sua giovinezza: grazie al lavoro del padre come diplomatico, a 11 anni si è trasferito a, dove ha frequentato la scuola britannica St George, imparando ...

