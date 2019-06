Che cinema | Rimini

Casting per produzioni cinematografiChe di Coop Calabria e per un corto da girare a Roma : Sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie, di livello anche non professionistico, per la realizzazione di alcune importanti produzioni di carattere cinematografico di Coop Calabria Film. I prossimi Casting si svolgeranno nei pressi di Reggio Calabria. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di attrici, da parte di Patroclo Film, per realizzare un interessante cortometraggio le cui riprese verranno ...

Easy Rider - De Filippo - Chahine : al Cinema Ritrovato di Bologna tornano grandi capolavori Che hanno fatto politica dando spettacolo : “Parlano tanto di libertà individuale ma quando incontrano le persone libere hanno paura”. A rivedere Easy Rider più di vent’anni dopo la prima occhiata in Vhs (L’Unità di Veltroni, grazie compagno Walter) ci ha sconvolto l’esistenza. Intanto perché il capolavoro di Dennis Hopper (1969) va guardato da sotto lo schermo e non da davanti alla tv. Già, perché alzando il naso all’insù verso uno dei più grandi schermi al mondo di Cinema all’aperto, ...

Altro Che prima gli italiani : nessun film italiano (per ora) alla Festa del cinema di Roma : Nella stessa giornata in cui la Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia annuncia che sarà una donna, la regista argentina Lucrecia Martel a presiedere la Giuria internazionale della 76ma edizione, dopo aver già annunciato che i Leoni d’Oro alla Carriera andranno a Julie Andrews e a Pedro Almodovar, Antonio Monda risponde dando qualche anticipazione di quella che sarà la “sua” Festa del ...

È stata aggredita anChe la ex compagna del presidente dell’associazione del “Cinema America” di Roma : Dopo l’aggressione dello scorso weekend a quattro ragazzi che indossavano delle t-shirt del “Cinema America”, un ex cinema abbandonato del quartiere Trastevere che da alcuni anni è stato occupato e rivitalizzato da un gruppo di ragazzi, è stata aggredita e

È stata aggredita anChe la ex compagna del presidente dell’associazione del Cinema America di Roma : Dopo l’aggressione dello scorso weekend a quattro ragazzi che indossavano delle t-shirt del “Cinema America”, un ex Cinema abbandonato del quartiere Trastevere che da alcuni anni è stato occupato e rivitalizzato da un gruppo di ragazzi, è stata aggredita e

Roma : Furlan - 'grave squallida aggressione a ragazza Che sostiene Cinema America' : Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Un fatto grave e squallido l’aggressione ad una ragazza Romana che sostiene il Cinema America. La magistratura faccia subito chiarezza. Le istituzioni devono fermare questo clima di violenza e di intimidazione che si sta diffondendo nel paese". Lo scrive su twitter la se

Chi l'ha visto?Anticipazioni : Truffe RomantiChe e l'aggressione ai ragazzi del Cinema America : Nella puntata di stasera, Federica Sciarelli, si concentrerà sulle Truffe Romantiche e sull'aggressione avvenuta a Roma nei confronti dei ragazzi del Cinema America.

Roma - presi a botte perché indossavano la maglietta del Cinema America : identificati 4 aggressori : Le indagini della Digos scattate subito dopo il pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Trastevere perchè indossavano "magliette antifasciste". Le vittime avevano la t-shirt dell'associazione che proietta film nelle piazze del centro e delle periferie

Cinema America - Jeremy Irons : “Ricordiamoci l’umanità - cioè Che è accaduto 70 anni fa non torni a gettare i semi” : L’attore premio Oscar Jeremy Irons, ospite ieri sera delle proiezioni in piazza del Piccolo America, ha indossato la maglia amaranto simbolo del Cinema America Occupato. Un gesto fatto in solidarietà ai quattro ragazzi aggrediti sabato notte perché indossavano una t-shirt uguale, ritenuta dagli aggressori “simbolo antifascista“. “Dobbiamo far capire – ha detto – che questa emergente violenza politica non fa ...

Nessuno dà la “colpa” del pestaggio del Cinema America a Salvini : è lui Che se la prende : (foto: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images) Mettiamola giù semplice. I ragazzi del Cinema America, un’associazione che da anni organizza una rassegna Cinematografica gratuita ormai nota in tutto il mondo in tre diversi luoghi di Roma, hanno un’altra idea di città. E senza dubbio anche un’altra idea di società. La loro storia avvincente è iniziata nel 2012 con la mobilitazione per salvare lo storico Cinema America a Trastevere: poi il lavoro del ...

Call of Duty Modern Warfare più oscuro Che mai - ispirazioni provenienti dal cinema : Era indubbiamenta parecchio atteso il reveal di Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della storica saga curata dai ragazzi si Infinity Ward. Un reveal che nel suo piccolo è riuscito a lasciare di stucco i videogiocatori che da anni seguono con interesse le vicissitudini del brand, vista l'assenza di un numero ad accompagnare il nome del gioco. Una mancanza che tale non è, vista la volontà degli addetti ai lavori di “resettare” una ...

A Roma quattro ragazzi sono stati aggrediti perché indossavano magliette del Cinema America : Ieri notte alle 4 circa del mattino quattro ragazzi ventenni sono stati aggrediti da una decina di individui di circa trent'anni all'urlo di "Hai la maglietta del Cinema America, sei antafiscista, levati subito sta maglietta, te ne devi andare via da qua". I quattro aggrediti avevano passato la serata anche in Piazza San Cosimato per seguire le proiezioni. Lo riferisce l'ufficio stampa del Cinema America. Bottigliate, pugni, insulti e testate ...

I film Che hanno incassato di più nella storia del cinema : La classifica è cambiata molto negli ultimi anni, ma per ora nemmeno "Avengers: Endgame" ha superato "Avatar"

Ennio Morricone ha dichiarato Che non comporrà più musiChe per il cinema : "Sono eccitato. Da romano è fantastico stare qui al Colosseo, per me è incredibile. Mi spiace manchino i leoni". Questo ha detto Ennio Morricone nel corso della consegna del premio Presidio Culturale Italiano, coordinato dall'associazione Cultura Italiae e ricevuto da Alberto Bonisoli, Ministro dei Beni Culturali. E proprio in questa occasione ha reso noto che smetterà di creare musica per il cinema, tranne che per il regista siciliano Giuseppe ...