Champions League | accordo Sky-Mediaset per le partite in chiaro | tutti i dettagli

Perde terreno la RAI per la Champions League : accordo tra Sky e Mediaset sullo sfondo? : La RAI ha provato a dire la sua sulla trasmissione della Champions League presentando un ricorso contro Sky, che il Tribunale di Milano ha deciso di non prendere in carico la questione per una pronuncia d'urgenza, non essendosi presentati i requisiti per poter affrontare subito la vicenda. Il ricorso era stato intrapreso dalla prima emittente italiana lo scorso maggio affinché potesse avvalersi del diritto di trasmissione delle partite in ...

Rai rischia di perdere i diritti per la Champions League : Il ricorso che aveva presentato contro Sky per continuare a trasmettere le partite non è andato da nessuna parte, e Mediaset vorrebbe prendere il suo posto

Champions League - la Rai precisa : «Nessuna pronuncia del Tribunale sulla titolarità dei diritti» : Rai - Champions League “Nessuna pronuncia sulla titolarità dei diritti“. La Rai interviene e precisa che, a dispetto di quanto trapelato in giornata, il Tribunale non si è ancora espresso in merito al ricorso d’urgenza lanciato dalla tv pubblica nei confronti di Sky, in riferimento alla trasmissione in chiaro della Champions League nelle prossime due stagioni. “In merito al ricorso presentato dalla Rai, il Tribunale di ...

Champions League - la Rai frena l’entusiasmo altrui : «Nessuna pronuncia del Tribunale sulla titolarità dei diritti» : Rai - Champions League “Nessuna pronuncia sulla titolarità dei diritti“. La Rai interviene e precisa che, a dispetto di quanto trapelato in giornata, il Tribunale non si è ancora espresso in merito al ricorso d’urgenza lanciato dalla tv pubblica nei confronti di Sky, in riferimento alla trasmissione in chiaro della Champions League nelle prossime due stagioni. “In merito al ricorso presentato dalla Rai, il Tribunale di ...

Diritti tv Champions League - la Rai prepara il ricorso : Non è arrivata alcuna pronuncia sulla titolarità dei diritto di Champions League. “In merito al ricorso presentato dalla Rai – fa sapere l’ufficio stampa -, il Tribunale di Milano non ha affrontato il merito della questione, limitandosi a rilevare la mancanza dei requisiti per una pronuncia d’urgenza. La Rai ricorrera’ per vedere riconosciute le proprie ragioni e assicurare al proprio pubblico la visione delle ...

Respinte le richieste Rai contro Sky per i diritti della Champions League : Il tribunale di Milano, sezione Imprese, non ha accolto, il decreto di urgenza presentato da Rai contro Sky in merito alla possibilità per la tv pubblica di continuare a trasmetter anche nella prossima stagione le partite della Champions League in chiaro. Il giudice, Pier Luigi Perrotti, secondo quanto si apprende non ha ravvisato la sussistenza di un pericolo di danno irreparabile tale da richiedere un...

Champions League : la Rai perde il ricorso contro Sky. E Mediaset torna a sperare… : Champions League La partita relativa ai diritti tv della Champions League ha dato ragione a Sky contro la Rai. Il tribunale avrebbe infatti respinto il ricorso d’urgenza che la tv di Stato aveva lanciato contro la pay tv relativo alla trasmissione in chiaro delle partite di coppa per le prossime due stagioni (2019/20 e 2020/21). Champions League, Sky contro Rai: cosa è successo Più di un anno fa (gennaio 2018), Sky e Rai avevano siglato ...

Champions League 2019/20 - la Rai perde il ricorso contro Sky : le partite in chiaro a Mediaset? : La Rai ha perso il ricorso d'urgenza contro Sky per quanto riguarda i diritti relativi all'edizione 2019/20 della Champions League, la più importante manifestazione calcistica per club in Europa. La notizia è stata pubblicata da Il Sole 24 Ore.Le reti Rai, quindi, non trasmetteranno la classica partita "italiana" settimanale in chiaro del mercoledì, né tanto meno le due semifinali e la finale del torneo e anche la Supercoppa Europea.prosegui ...

Pronostico FK Feronikeli-FC Santa Coloma - preliminare Champions League 28-6-2019 : Pronostico KF Feronikeli-FC Santa Coloma, finale preliminare di Champions League, venerdì 28 giugno 2019Pronostico//Champions League – Eccola, la finalissima (!) tra il Feronikeli, che praticamente gioca in casa essendo stato il Kosovo designato come sede del mini-torneo ed il Santa Coloma per assegnare l’unico posticino disponibile nel primo turno di Champions League. Un preliminare del preliminare, dunque, per scremare le peggiori tra le ...

Pallavolo – Coppe Europee 2019/20 : le avversarie delle italiane in Champions League e CEV Cup : Coppe Europee 2019-20: le avversarie delle squadre italiane in Champions League e CEV Cup. Igor, Imoco, Savino Del Bene, Saugella e Unet E-Work difenderanno i colori della Serie A Femminile in Europa Non ancora sopito l’entusiasmo per il triplete delle squadre italiane femminili nelle Coppe Europee della stagione appena terminata, la CEV ha già effettuato i primi sorteggi delle competizioni continentali 2019-20, offrendo alcune ...

Basket - Varese rinuncia a disputare la prossima edizione della Champions League : Era una decisione già da tempo nell’aria, ma adesso c’è l’ufficialità, suffragata dal nuovo elenco delle squadre partecipanti alla Basketball Champions League 2019-2020. La Pallacanestro Varese ha deciso di non disputare la coppa Europea sulla quale la FIBA punta in maggiore misura, preferendo concentrarsi sul campionato e utilizzare le proprie risorse economiche per il mercato. La società lombarda ha informato la FIBA della ...

Pronostici AFC Champions League - ottavi di ritorno 25-26 giugno 2019 : I Pronostici ed i consigli scommesse delle gare di ritorno degli ottavi di AFC Champions League, suddivisione orientale, 25-26 giugno 2019.Con le squadre Medio Orientali che entreranno in gioco soltanto ad estate inoltrata, l’AFC ci regala intanto gli ottavi di ritorno della parte orientale, quella con giapponesi, coreane e cinesi.E mentre in Cina le squadre sono comunque scese in campo, in Giappone ed in Corea le formazioni che si devono ...

Champions League - pronostici primo preliminare 25-6-2019 e scommesse : pronostici Champions League: i consigli scommesse valevoli per il primo turno preliminare, martedì 25 giugno 2019pronostici//Champions League//preliminare – Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, sul finire di giugno tornano già a farci compagnia le Coppe Europee. Si parte con la Champions, ed un primo, inedito turno preliminare che vede le quattro campionesse dei tornei con il minor coefficiente giocarsi un posto nel primo vero e ...

Basket - Champions League 2019-2020 : svelate le partecipanti. Sassari e Brindisi alla fase a gironi - Varese nei preliminari : Sono state da poco rivelate le 48 squadre che prenderanno parte all’edizione 2019-2020 della Basketball Champions League, la principale competizione europea sotto l’egida della FIBA. Saranno tre le formazioni impegnate nella competizione vinta pochi mesi fa dalla Segafredo Virtus Bologna, che non sarà tra queste, dato che è ormai destinata ad emigrare in EuroCup. Ci sono la Dinamo Sassari, che domani conoscerà il proprio destino ...