Centrodestra si prende Sassari | vince al ballottaggio Nanni Campus

(Di lunedì 1 luglio 2019) Quando sono state scrutinate una trentina di sezioni su 136 il candidato indipendente di area di, ex sindaco ed ex senatore,è in vantaggio di circa 10 punti sullo sfidante, il magistrato prossimo alla pensione, Mariano Brianda, sostenuto dal centrosinistra.Il primo è davanti con il 54% dei consensi, mentre il secondo è fermo, attualmente, oltre il 45%. Il dato dell’affluenza si attesta sul 41%, in forte calo rispetto al primo turno, 54,7%.Molto a rilento lo scrutinio a Monserrato (città metropolitana di Cagliari), altro centro oltre i 15 mila abitanti oltre a, chiamata al voto per la scelta del sindaco nel secondo turno delle amministrative in Sardegna. Finora si è fermi a 3 sezioni su 21: in vantaggio è il candidato di area diTommaso Locci, primo cittadino uscente con il 63% delle ...

