agi

(Di domenica 30 giugno 2019) Circa 4.400 posti di lavoro in più negli ultimi due anni, più o meno 6 assunzioni al giorno, e tutto grazie alla. No, non è un mondo fantastico, non state sognando, è giusto la realtà offerta dalla filierae riportata dalla quinta ridell'Osservatorio. In un Paese che stenta a guadagnare in economia un'andatura stabile, regolare e tranquillizzante, larisulta essere è un ottimo affare. I numeri parlano chiaro: il 5% di crescita occupazionale negli ultimi 24 mesi è più del doppiomedia nazionale che si ferma, secondo gli ultimi dati Istat, al 2%. Lo studio di quest'anno si è soffermato su un tema specifico: “Le (insospettabili) professioni”, realizzato da Althesys per contoFondazioneMoretti, Fondazione di partecipazione costituita nel 2015 da Heineken Italia e Partesa al fine di contribuire alla crescitacultura ...

ilovebirra : RT @Agenzia_Italia: C'è un settore produttivo che assume e cerca specialisti, quello della #birra - comeH2O : RT @Agenzia_Italia: C'è un settore produttivo che assume e cerca specialisti, quello della #birra - Agenzia_Italia : C'è un settore produttivo che assume e cerca specialisti, quello della #birra -