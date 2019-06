Carabiniere accoltellato | Calderoli | ' vicinanza | aggressore paghi fino in fondo'

Ancona - Carabiniere 59enne accoltellato alle spalle in strada da un ubriaco : Un carabiniere è stato accoltellato alla schiena da un marocchino ubriaco. Il fatto è accaduto ieri sera a Fermo, in provincia di Ancona. Il malvivente infastidiva gli avventori di un bar, e per questo i militari sono intervenuti per allontanarlo. Il brigadiere è adesso ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita.Continua a leggere