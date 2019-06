Carabiniere accoltellato alla schiena Fermo | arrestato marocchino | grave brigadiere

Carabiniere accoltellato - uomo arrestato : 14.34 E' ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita, il brigadiere dei carabinieri accoltellato nella tarda serata di ieri a Montegranaro, in provincia di Fermo. Il militare 59enne è stato colpito alla schiena da un marocchino 46enne,ubriaco che era stato identificato dai militari intervenuti dopo che lo straniero aveva infastidito persone in un locale. La ministra della Difesa Trenta condanna il vile atto:"Ancora una ...

Carabiniere accoltellato : Calderoli - 'vicinanza - aggressore paghi fino in fondo' : Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Due settimane fa abbiamo pianto un Carabiniere ucciso da un pirata ubriaco al volante, in provincia di Bergamo, oggi preghiamo per un altro Carabiniere, accoltellato nelle Marche da un marocchino ubriaco. Solidarietà e vicinanza a questo servitore dello Stato, un servito