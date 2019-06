Caldo Liguria | Toti | “Molti impianti in tilt | attenzione alla salute e seguite i consigli

meteoweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2019) “La nostra regione e’ investita da un’ondata dieccezionale. Moltidi condizionamento e refrigerazione sono andati in. Stiamo lavorando incessantemente per fornire alle strutture piu’ sensibili, come gli ospedali, strumenti aggiuntivi per garantire un’adeguata vivibilità“. Lo ha detto il governatore dellaGiovannicommentando i problemi registrati in alcune strutture negli ultimi giorni. “Come durante tutte le emergenze, raccomandiamo prudenza eai comportamenti, anche alimentari, preferendo frutta e verdura fresche e bevendo molta acqua. In queste situazioni e’ indispensabile seguire idegli esperti per evitare che ilprovochi effetti negativi sulla“. L'articolo: “Moltiindegli ...

GiovanniToti : Una giornata in #Liguria ma senza patire troppo il caldo? Ecco 10 posti al fresco tutti da scoprire! Da levante a p… - ansa_liguria : Caldo, uomo morto in spiaggia a Sanremo: Per malore forse provocato dal caldo. Era in uno stabilimento - sulsitodisimone : RT @LiguriaBT: Ansa #news #Liguria: Caldo, uomo morto in spiaggia a Sanremo -