Calciomercato Lecce | ufficiale | arriva Romario Sandu Benzar FOTO

Calciomercato - il punto sulle trattative : la Fiorentina chiude Bennacer - duello Genoa-Lecce - doppia idea del Bologna : Si sta per chiudere una settimana movimentata per quanto riguarda il Calciomercato, le squadre hanno avviato diverse trattative che dovrebbero trovare epilogo positivo entro le prossime ore. Il Genoa si aggiunge alla corsa con Farias, si preannuncia un testa a testa con il Lecce, il Sassuolo ha chiuso per Caputo e come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ha sondato il terreno anche per Inglese. Per l’attacco del Bologna ...

Calciomercato Lecce - ufficiale il primo acquisto : arriva Shakhov dal Paok [DETTAGLI] : Calciomercato Lecce – Con una nota sul suo sito internet, il Lecce ha comunicato “di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ievgenii Shakhov nell’ultima stagione al Paok Salonicco”. Il centrocampista ucraino classe ’90 ha sottoscritto un accordo biennale con opzione per l’anno successivo. Campione di Grecia con il Paok nella passata stagione, per tre anni consecutivi (2017, 2018, ...

Calciomercato - le ultime trattative : colpi di Genoa - Samp e Lecce - l’attaccante per il Parma ed il nome nuovo del Bologna : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, tante trattative nelle ultime ore per quanto riguarda i club del campionato di Serie A. Non solo movimenti in uscita ma anche qualcosa in entrata in casa Roma, è tutto fatto per la cessione di Manolas al Napoli che prevedere l’inserimento nella trattativa della contropartita Diawara, il sostituto del greco è stato già individuato e porta il nome Bartra, doppio affare con il ...

Calciomercato - le ultime trattative : un centrocampista per il Cagliari - i nomi per Lecce - Bologna e Lazio e lo scambio tra Sassuolo e Spal : Calciomercato – Il mercato entra nel vivo. Tante squadre attive in queste ore. Il Cagliari lavora soprattutto per il centrocampo: Rog del Napoli può arrivare in prestito, ma occhio anche al Parma; Traoré, preso dalla Juventus, può arrivare a titolo temporaneo, dopo l’ottimo finale di stagione con l’Empoli; il nome più vicino è quello di Valzania. Dopo la stagione a Frosinone, il centrocampista è tornato all’Atalanta ...

Calciomercato - le ultime trattative : doppio attaccante al Parma - scatenate Genoa e Samp - tentativo del Lecce : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, ultime trattative pronte a decollare con tante squadre intenzionate a rinforzarsi per la prossima stagione. Una di queste è sicuramente il Genoa, dopo l’accordo con il difensore Zapata ad un passo anche quello con il terzino Barreca, la prossima richiesta di Andreazzoli è Pajac del Cagliari. Attiva anche la Sampdoria che nelle ultime ore ha chiuso per Depaoli, adesso ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : Genoa scatenato - pazze idee di Torino e Lecce : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, nella giornata di oggi importanti trattative. Nel dettaglio negli ultimi minuti è arrivata la firma di Bani al Bologna, la trattativa era stata già impostata, adesso è arrivato il nero su bianco. Amir Rrahmani può considerarsi un calciatore dell’Hellas Verona, il difensore sarà in Italia già nelle prossime ore. Il Genoa ha superato la Sampdoria nella corsa al ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Le decisioni del Milan su André Silva e Suso - gli obiettivi del Lecce - l’offerta record della Juventus per Salah : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. ANDRE’ Silva E Suso – La programmazione del Milan entra sempre di più nel vivo. Maldini, Boban e Giampaolo pianificano le strategie di mercato. Deciso il futuro di Suso e André ...

Lecce - il presidente Sticchi Damiani a 360° : dallo stadio al Calciomercato fino alla nuova Serie A : Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, si racconta in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“: dallo stadio al calciomercato fino alla nuova Serie A. Un doppio salto che fa ancora emozionare i tifosi salentini: “I risultati di questi anni hanno fatto rifiorire l’amore per i colori giallorossi. La gente è felice del viaggio che stiamo facendo, ci sostiene. Noi, di contro, siamo sempre stati onesti e ...

Calciomercato - le bombe della notte : la questione Chiesa - i nomi per Milan e Napoli - il Lecce batte un colpo - Bologna scatenato - pazza idea del Parma : Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Numerose trattative avviate anche se la sessione è ancora chiusa. Tante le notizie riferite nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’originale“. Il Napoli è pronto a presentare un’offerta da 50 milioni di euro al Psv Eindhoven per Hirving Lozano. L’accordo col giocatore ci sarebbe già, ora si attende la risposta del club ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il Lecce prova il colpaccio - la lunghissima lista di Cairo - i nomi del Milan : IL Lecce prova IL colpaccio – Nome importante per l’attacco nelle ultime ore, Burak Yilmaz, classe 1985, è finito sul taccuino di Mauro Meluso che sta provando a portare l’attaccante esperto alla corte di Liverani, la trattativa è iniziata già da alcuni giorni e potrebbe trovare esito positivo a breve. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento mentre manca ancora qualcosa per chiudere con il Besiktas ma c’è grande fiducia in ...

Calciomercato Lecce - grande mossa per l’attacco : si prova a chiudere per Burak Yilmaz : Calciomercato Lecce – E’ un Lecce scatenato quello che si prepara ad affacciarsi al prossimo campionato di Serie A, la dirigenza è attivissima sul fronte Calciomercato con l’obiettivo di costruire una squadra all’altezza e raggiungere una salvezza tranquilla. Nome importante per l’attacco nelle ultime ore, Burak Yilmaz, classe 1985, è finito sul taccuino di Mauro Meluso che sta provando a portare ...

Calciomercato Lecce - nel mirino è finito Cifuentes : Calciomercato Lecce – Stagione strepitosa il casa Lecce che si è conclusa con la promozione nel campionato di Serie A, percorso incredibile con Liverani in panchina. Adesso l’intenzione è quella di ripetersi anche nel prossimo campionato, per questo motivo la dirigenza sta valutando tantissimi nomi sul mercato, novità nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Lecce sta valutando la possibilità ...