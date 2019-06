Calciomercato | arrivano le prime ufficialità | da Pinamonti a Kownacki fino a Ventura

calcioweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2019)– Ilentra nel vivo. Arrivate nella giornata di oggi alcune. Andrea, grande protagonista con la maglia azzurra al Mondiale Under 20, lascia l’Inter e passa al Genoa “a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in cessione definitiva”. Lo comunica la società nerazzurra in una nota sul proprio sito ufficiale. Dawidlascia la Sampdoria e si trasferisce in Germania, al Fortuna Dusseldorf. Lo comunica la società ligure in una nota sul proprio sito. L’attaccante polacco è stato ceduto “a titolo temporaneo con obbligo di riscatto”. Nuova esperienza in panchina per l’ex ct della nazionale Giampiero. L’ex allenatore del Chievo è il nuovo tecnico della Salernitana. Lo comunica la società campana in una nota sul proprio sito ufficiale. “Il tecnico ...

GruppoEsperti : - vvoxonline : #calciomercato #Vicenza, arrivano #Scoppa e #Barlocco @LRVicenza >>> - LucaVittorini : #calciomercato #CalciomercatoLive la #Roma vende #Dzeko #Manolas #LucaPellegrini e voleva vendere #ElShaarawy,il… -