Calcio | Europei Under 21 2019 | Spagna-Germania | la rivincita di due anni fa Si sfidano i

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019) E’ arrivato il momento della finale agli21: ilassegna il più prestigioso trofeo giovanile di club del Vecchio Continente. L’ultimo atto è lo stesso di duefa: al Friuli (alias Dacia Arena) di Udine si affrontano. La formazione iberica arriva a quest’appuntamento con un’unica sconfitta sulle spalle, quella contro l’Italia nel match d’esordio, prima dei successi per 2-1 con il Belgio, per 5-0 con la Polonia e per 4-1 con la Francia in semifinale. Dall’altra parte, quella tedesca è ancora imbattuta: 3-1 alla Danimarca, 6-1 alla Serbia, 1-1 con l’Austria e 4-2 con la Romania in semifinale. Non è difficile intuire uno dei temi portanti della sfida in terra friulana: la potenza dei rispettivi reparti offensivi, capaci di mettere a segno 14 reti da una parte e 12 dall’altra. Se lasi è ...

TgrRaiFVG : A Udine grande attesa (purtroppo non tra la tifoseria azzurra) per la finale dei campionati di calcio Europei Under… - Sport_Mediaset : #EuroUnder21, #ItaliaBelgio: #Kean e #Zaniolo fuori, puniti da #DiBiagio - artvklaus : RT @ourlittletalks_: E perdi con la pallavolo maschile E perdi con la pallavolo femminile E non ti qualifichi ai mondiali di calcio masch… -