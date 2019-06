Calciatrice scomparsa nel lago di Como | proseguono le ricerche | le ultime

Una Calciatrice della nazionale svizzera è scomparsa nel lago di Como : La calciatrice della nazionale svizzera Florijana Ismaili è dispersa da sabato pomeriggio dopo essersi tuffata nel lago di Como , all’altezza di Musso, da una barca noleggiata con alcune amiche. Le ricerche sono ancora in corso ma i sommozzatori non hanno

