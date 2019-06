Bussetti in Artico | “Prosegue l’impegno della ricerca italiana per contrastare il

meteoweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2019) Visita indel Ministro dell’Istruzione, dell’Università e, Marco, che in questi giorni si è recato presso la stazione di‘Dirigibile Italia’, situata a Ny-Ålesund (Isole Svalbard), nel Circolo Polare. La stazione è gestita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)., insieme al presidente del CNR, Massimo Inguscio, ha incontrato itori e visitato anche le altre infrastrutture scientifiche italiane gestite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Climate Change Tower CCT, Stazione di Gruvebadet). È la prima volta che un Ministro dell’Istruzione, dell’Università eitaliano si reca presso la base artica. “Abbiamo voluto dare un segnale forte con la nostra presenza – spiega il Ministro– e sottolineare l’importanzain queste aree. Abbiamo confermato il nostro impegno ...

