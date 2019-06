Burundi-Guinea | Coppa d’Africa 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019) Si gioca quest’oggi il match tra, ultimo del girone B per quel che riguarda l’edizionedellad’Africa. E’ la partita della speranza per entrambe, dal momento che sia ilche lahanno bisogno di una vittoria per andare avanti con, se non certezza, quantomeno un grado ragionevole di sicurezza, vista la lotta nella classifica delle terze. Per entrambe le sconfitte sono arrivate con il punteggio di 1-0, mentre il pari dellacon il Madagascar è arrivato per 2-2. La squadra di Paul Put cerca la qualificazione ai quarti per tornarci dopo il 2015, quella di Olivier Niyungeko un clamoroso botto alla prima partecipazione. PROBABILI FORMAZIONI(4-2-3-1): J. Nahimana; Nizigiyimana, Ngandu, Nsabiyumva, Nduwarugira; Bigirimana, Duhayindavyi; Abdul Razak, Sabumukama, C. Amissi; Berahino....

zazoomblog : Pronostico Burundi vs Guinea Coppa d’Africa 30-06-2019 e Formazioni - #Pronostico #Burundi #Guinea #Coppa - PassioneCalc10 : Due gare e due vittorie, entrambe per 1-0, prima ?? #Burundi e, oggi, ?? #Guinea Così le @NGSuperEagles sono la 1^ s… - andreafabris96 : RT @AgentiAnonimi: La #Nigeria ottiene la prima vittoria nella #AFCON2019, battendo 1-0 il #Burundi grazie a #Ighalo. Vittoria anche per l'… -