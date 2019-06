Beautiful | la nuova vita di Jacqueline MacInnes Wood | “Sono felicissima ”

Ronn Moss e il suo tour come cantante nei centri commerciali : ecco la nuova vita del Ridge di Beautiful : Metti un giorno al centro commerciale, trovarsi di fronte Ronn Moss, il Ridge di Beautiful, che canta. Un potrebbe pensare di avere una forma di allucinazione temporanea ma niente paura: Ronn è in tour in Italia con la sua band e gira per centri commerciali, appunto. La prossima tappa sarà venerdì 24 maggio, dalle ore 18:00, al centro commerciale ELNÒS Shopping (presso l’area Sportland/Kikko Kaiten Sushi) in provincia di Brescia. come riporta ...