oasport

(Di domenica 30 giugno 2019), pur essendo oggi alla guida della Serbia che ha conquistato l’argento ai Mondiali 2014, alle Olimpiadi 2016 e agli Europei 2017, con a disposizione una fucina infinita di talenti, non si è mai realmente distaccato dall’Italia. Nel nostro Paese ha giocato per tanti anni, tra Milano, Fortitudo Bologna e Pesaro, ed oggi allena anche la Virtus Bologna in aggiunta al ruolo di ct del suo Paese. La penna di Andrea Tosi della Gazzetta dello Sport ha raccolto qualche sua parola sul nostro. Sul rilancio delitaliano: “Hadi una Nazionale che sianelperiodo. Quella dell’oro europeo del 1999 ha dato benzina alla squadra dell’argento olimpico 2004. Ma dopo c’è stato un vuoto ancora oggi vistoso, anche se i buoni giocatori non mancano. L’Italia hadi un successo importante, anzi abbiamo. ...

OA_Sport : Basket, Sasha Djordjevic: “L’Italia ha bisogno di essere vincente nel lungo periodo” -